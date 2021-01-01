跨年夜男子低血糖暈倒大樓電梯口 平鎮警協助幸無礙

桃園市1名46歲廖姓男子，昨天跨年夜晚被人發現倒臥在大樓電梯門口，平鎮警方獲報前往，發現該名男子衣著單薄、臉色慘白，且身子不斷抽搐發抖，員警趕緊通知消防隊協助救護，並循線聯繫上男子家人，否則後果不堪設想。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住平鎮區興華街的廖姓男子，昨天下班返家時，疑似因為血糖過低，暈倒在大樓電梯門口，路過的民眾發現，嚇得趕緊報案。巡邏員警陳馗元及王鈞民到場，發現男子臉色慘白、神智不清，如何呼喊、拍打，也完全沒有反應，便通知消防局協助救護。

但由於男子身上未帶手機及證件，查訪該層住戶也無人應門，眼尖的員警發現樓梯間掉落一張建設公司的工作證，循線撥打電話查詢後，總算確定男子身份，並請公司代為聯絡家屬。

男子的妻小接到公司通知趕到醫院，見到先生平安無恙，頻頻向員警道謝外，也不好意思的向員警表示，其實員警剛敲門的那戶就是男子住家，但因為妻子與小孩等待先生下班一起跨年，等著等著不小心睡著，才沒聽到員警的敲門聲，幸好丈夫福大命大，得到員警及熱心民眾相助，不然在這低溫下若未即時發現，後果恐怕不堪設想！