天冷！不僅長者當心 醫院急診室車禍外傷機車族也增多

寒流來襲，全台在今天上午以前急凍，中部地區上午氣溫稍微回溫，但冷風仍讓許多外出民眾包緊緊，彰化縣消防局統計這波寒流以來，從去年12月30日到1月1日上午8點止，救護人員協助救護案件中已有17人OHCA（到院前無呼吸心跳，大都是70歲以上長者，但在醫院急診現場則發現，天冷不僅是老人求助多，車禍外傷的機車族也增多。

彰化秀傳醫院急診室發現，因為天冷，急診病人中車禍外傷增多，有可能太冷反應變遲鈍，或穿太多，手套、圍巾駔愛活動；另外中風、腸胃道出血和解尿困難的病人也略增。

彰化基督教醫院統計寒流這幾天求診中，12月30日因低溫就醫的有1人、急性腦中風4人、類流感2人、OHCA1人，重大外傷則多達56人，12月31日心肌梗塞1人，急性腦中風有6人、OHCA3人、重大外傷也多達47人，等於這幾天重大外傷的案件反而最多破百件，雖不全是因車禍造成，但研判部分用路人因風大而意外受傷。