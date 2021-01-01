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白石池營地登山客跌傷 直升機吊掛救出
花蓮縣消防局今天上午接獲通報，一名林姓山友在海拔2千多公尺的萬榮鄉白石池附近不慎跌落深坑，髖骨及左膝受傷需要救援。消防局申請空勤直升機支援，中午已起飛前往事故地點救援，成功吊掛下山送醫。
這支11人登山隊黃姓領隊，今天上午11時7分透過衛星電話向花蓮縣消防局求援，表示一行人入山縱走能高安東軍，其中來自台北市的52歲林姓隊員，因身高180公分，重心較高，加上背著重裝備，昨天登山途中不小心跌落路旁深坑，導致髖骨及左膝肢體外傷，無法行走，在白石池營地待援。
消防局透過消防署向空勤總隊申請直升機救援，空勤總隊花蓮駐地編號NA-701黑鷹直升機中午12時7分從花蓮起飛，12時50分吊掛成功，返程在花蓮德興運動場降落，由救護車接駁，將林姓傷者送往花蓮慈濟醫院治療。
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