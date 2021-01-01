白石池營地登山客跌傷 直升機吊掛救出

花蓮縣消防局今天上午接獲通報，一名林姓山友在海拔2千多公尺的萬榮鄉白石池附近不慎跌落深坑，髖骨及左膝受傷需要救援。消防局申請空勤直升機支援，中午已起飛前往事故地點救援，成功吊掛下山送醫。

這支11人登山隊黃姓領隊，今天上午11時7分透過衛星電話向花蓮縣消防局求援，表示一行人入山縱走能高安東軍，其中來自台北市的52歲林姓隊員，因身高180公分，重心較高，加上背著重裝備，昨天登山途中不小心跌落路旁深坑，導致髖骨及左膝肢體外傷，無法行走，在白石池營地待援。