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台中警跨年勤畢返家途中記車號 意外查獲竊盜通緝犯
昨天是跨年夜，台中市警局大甲分局大甲派出所警員張育銓凌晨勤畢，返家途中見小客車張姓駕駛神情慌張，遂暗中記下車號查詢，發現車牌與車身不合，並尾隨跟進超商內盤查，意外逮獲竊盜通緝犯，全案移送台中地檢署偵辦。
大甲警分局大甲派出所警員張育銓跨年勤務結束後返家途中，行經中山路與光明路口時，一名男子從轎車下來，見到他時神情慌張立即上車，張員遂暗中記下車號，請分局同仁查詢該車車號，發現車牌與車身不吻合。
張員不動聲色，隨即尾隨該車並向上通報，大甲分局分局長李建興得知後隨即調度指揮偵辦，該男停於新政路一帶便利超商前下車進入後，巡邏員警見機進入盤查，經查該男為竊盜通緝犯，涉及中山路一帶電纜線遭竊案，另實施附帶搜索，當場查獲偷車工具，全案訊後移送台中地檢署送辦，並持續向上溯源有無共犯及銷贓管道。
李建興呼籲「舉頭三尺有神明」，竊嫌勿以身試法、資源回收廠商勿回收來路不明的物品，請民眾遇有可疑人、事、物立即撥打110報案電話報警並提高警覺與危機意識，防範竊盜案件發生。
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