快訊

台灣輸出上海病例竟是10月案例「案552」 指揮中心：屬復陽個案

境外+3！ 印尼漁工、旅美國人帶新冠病毒來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新年第一天傳山域事故 南二段2山友高山症被直升機送下山

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

2021年第一天就傳山域救援，2名年約50多歲山友與家族親友團挑戰中央山脈南二段，半途突然因高山症無法行走，今早高雄市消防局接獲通報派員上山。六大隊表示，空勤隊直升機已將2名身體不適山友載抵台東縣就醫，山友在海拔降低後情況好轉，無生命危險。

中央山脈南二段縱走行程約需7至8天時間，一支登山隊8人在109年12月28日自台東向陽入山，預計110年1月3日在八通關下山，行進至塔芬谷路段，53歲賴姓隊友因高山症發作無法走路，另名女隊友也身體不適。

今天上午8點，莊姓女領隊輾轉通報高市消防局上山救援，消防局六大隊調派茂林、桃源、寶來分隊共4人從高雄出發，準備繞行南迴公路從台東向陽上山。

六大隊副大隊長陳俊宏指出，在地面人員出發後，因天氣條件許可，上午10點37分，空勤隊直升機順利降落塔芬谷山屋，並將賴男與另名身體不適的黃姓女山友（53歲）載下山，兩名登山客下山時意識清醒，被送往台東馬偕醫院治療。

中央山脈南二段屬於高雄市轄區，消防局六大隊人員開會研討山域救難任務。記者徐白櫻／翻攝
中央山脈南二段屬於高雄市轄區，消防局六大隊人員開會研討山域救難任務。記者徐白櫻／翻攝

山友 直升機

延伸閱讀

男子網購50公斤爆竹煙火放住家 嘉義縣消防局查獲開罰

捐R22直升機給虎尾科大 他違規飛航55次檢起訴

私人直升機P22報廢前一刻！他促成轉贈虎科大飛機系

7旬婦遊南橫古道 墜50米山谷亡

相關新聞

愛車遭砸窗潑黑油 北市車主一早發現傻眼：未與人結怨

台北市中正區一輛汽車今晨遭人砸損、潑漆，有目擊者指稱，是1名身型瘦小的男子犯案，上午民眾發現報警後，車主才驚覺愛車被砸，...

淡水河遊艇趴傳意外！印尼籍男大生疑喝醉跌河裡 緊急搜救

26名大學生自昨天起參加由大稻埕碼頭開往社子島的跨年遊艇趴，一名19歲印尼籍男學生卻疑似因酒醉，在凌晨5時許跌落河內，目前消防人員仍在搜救中。

租遊艇跨年意外落水 19歲印尼大學生生死未明警消搜救

一群從台中、桃園上來台北慶祝跨年的大學生，在台北市大同區大稻埕碼頭租遊艇跨年，不料其中19歲林姓印尼籍大學生失足落水，目...

跨年夜休旅車莫名遭砸 台東倒楣車主誓言揪出砸車兇手

天后張惠妹（阿妹）昨在台東辦跨年演唱會，吸引超過萬人民眾湧入海濱公園，未料，演唱會附近一名陳姓住戶，停放住家前的休旅車玻...

白石池營地登山客跌傷 直升機吊掛救出

花蓮縣消防局今天上午接獲通報，一名林姓山友在海拔2千多公尺的萬榮鄉白石池附近不慎跌落深坑，髖骨及左膝受傷需要救援。消防局...

台中警跨年勤畢返家途中記車號 意外查獲竊盜通緝犯

昨天是跨年夜，台中市警局大甲分局大甲派出所警員張育銓凌晨勤畢，返家途中見小客車張姓駕駛神情慌張，遂暗中記下車號查詢，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。