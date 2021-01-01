新年第一天傳山域事故 南二段2山友高山症被直升機送下山

2021年第一天就傳山域救援，2名年約50多歲山友與家族親友團挑戰中央山脈南二段，半途突然因高山症無法行走，今早高雄市消防局接獲通報派員上山。六大隊表示，空勤隊直升機已將2名身體不適山友載抵台東縣就醫，山友在海拔降低後情況好轉，無生命危險。

中央山脈南二段縱走行程約需7至8天時間，一支登山隊8人在109年12月28日自台東向陽入山，預計110年1月3日在八通關下山，行進至塔芬谷路段，53歲賴姓隊友因高山症發作無法走路，另名女隊友也身體不適。

今天上午8點，莊姓女領隊輾轉通報高市消防局上山救援，消防局六大隊調派茂林、桃源、寶來分隊共4人從高雄出發，準備繞行南迴公路從台東向陽上山。