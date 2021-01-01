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影／男嬰趴睡口吐白沫快沒氣 父母求警鳴笛送醫救回一命

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

宜蘭一名4個月大的男嬰疑似喝奶後趴睡，造成窒息，被父母親發現時已口吐白沫，父親情急跑到派出所向警察求救「小孩，快沒氣了」，2名員警二話不說，火速衝出派出所，一路開著警車鳴笛護送嬰兒到醫院急救，所幸最後在危急關頭，救回男嬰。

「可以幫我急救嗎？這小孩快沒氣了」「或可以幫我開道送醫嗎？」昨天傍晚一對夫妻抱著嬰兒，丈夫慌張跑到三星派出所求救，值班員警林慧菁先是嚇了一跳「怎麼會這樣」，請其它同事幫值班，此時派出所所長劉伊荏聽到也跑來協助，男子急切訴說：「消防隊救護車剛剛已經出勤救護，快沒時間了」。

員警見婦人襁褓中的嬰兒口吐白沫、臉色發紫，狀況十分危急，馬上開著巡邏車載送男嬰及父母就醫，一路開啟警示燈及鳴警笛，14分鐘後就到達羅東聖母醫院急診，比平常縮短將近一半的行車時間。

據了解，這名男嬰疑因餵奶後趴睡，引起窒息，所幸經過急救後已無大礙，平安回家，家屬對於員警即刻救援，頻頻感謝。

母親抱著口吐白沫的男嬰衝進醫院急診室，在警察的幫忙下，救回男嬰一命。圖/擷取警方提供監視器
母親抱著口吐白沫的男嬰衝進醫院急診室，在警察的幫忙下，救回男嬰一命。圖/擷取警方提供監視器
宜蘭一名男嬰疑因趴睡引發窒息，快沒氣了，父親緊急下跑到派出所求救。圖/ 擷取警方提供監視器
宜蘭一名男嬰疑因趴睡引發窒息，快沒氣了，父親緊急下跑到派出所求救。圖/ 擷取警方提供監視器

嬰兒 警察

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