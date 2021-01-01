影／寒流低溫…獨居中年女無回應 警消破門驚見中風倒地

前天寒流來襲，氣象局發布低溫特報，新北市板橋警分局信義派出所接獲民眾報案稱其妹妹胡姓女子平日獨自居住，當天早上公司同事未發現其上班身影，因胡女患有心血管疾病，家屬趕到住所發現大門反鎖且按電鈴無回應，憂心發生意外，報案請求警方協助。

信義所員警邱聖哲、董以婕2人獲報到場，請家屬撥打手機聯繫50多歲的胡女，但無回應，員警驚覺情況急迫，通知消防隊救護人員馳援，經家屬同意後破門而入，發現胡女倒臥屋內疑似中風，大聲叫喚其姓名，仍無法回應，只有微弱呼吸聲，救護人員初步檢測後發現血壓異常，立即將胡女送往醫院救治。

胡女家屬表示，因妹妹平日獨自居住，身體又不好，當天早上公司同事知會未發現其上班身影，唯恐其發生意外，才會請求警方幫忙，幸虧警方果斷機智旋即通知消防人員到場協助破門進入，立即將身體不適妹妹送至醫院救治，家屬萬分感謝警員邱聖哲、董以婕等2人到場協助挽回一命，否則後果不堪設想。