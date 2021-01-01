聽新聞
test
0:00 / 0:00
租遊艇跨年意外落水 19歲印尼大學生生死未明警消搜救
一群從台中、桃園上來台北慶祝跨年的大學生，在台北市大同區大稻埕碼頭租遊艇跨年，不料其中19歲林姓印尼籍大學生失足落水，目前生死未明，警消還在搜救中，盼在黃金72小時內找到林姓學生。落水當下有6名學生目擊，警方將6人帶回做筆錄。
警方調查，林姓印尼籍大學生就讀台中科技大學流通管理系，他跟25名友人昨天到大稻埕碼頭租遊艇慶祝新年，今天凌晨5點多，林姓大學生跑到遊艇後甲板意外落水。目擊學生說，林姓大學生是喝太多酒，跑到後甲板吐，結果不小心掉下去。
警方還在對目擊者製作筆錄，將通知船東到案說明，據了解，這26名學生全部都是印尼籍，消防員正在淡水河面搜救中，盼黃金72小時內可以找到林姓大學生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言