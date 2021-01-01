租遊艇跨年意外落水 19歲印尼大學生生死未明警消搜救

一群從台中、桃園上來台北慶祝跨年的大學生，在台北市大同區大稻埕碼頭租遊艇跨年，不料其中19歲林姓印尼籍大學生失足落水，目前生死未明，警消還在搜救中，盼在黃金72小時內找到林姓學生。落水當下有6名學生目擊，警方將6人帶回做筆錄。

警方調查，林姓印尼籍大學生就讀台中科技大學流通管理系，他跟25名友人昨天到大稻埕碼頭租遊艇慶祝新年，今天凌晨5點多，林姓大學生跑到遊艇後甲板意外落水。目擊學生說，林姓大學生是喝太多酒，跑到後甲板吐，結果不小心掉下去。