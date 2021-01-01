金門婦使用3秒膠不當手指黏住 用小刀切割又割出傷口

金門縣烈嶼鄉一名年約55歲的婦人，昨日晚間18時，因使用三秒膠不慎，竟將右手拇指與三秒膠瓶身黏在一起，自行於家中上網找尋解決方法未果，竟異想天開以小刀切割試圖分離，沒想到手沒「脫困」，還割出一道傷口，受傷流血，趕緊向消防隊員求救，經過他們的協助，才成功解決棘手問題。

金門縣消防局表示，這名婦人自行騎車前往烈嶼消防分隊請求協助，消防隊人員獲報後，觀察手指傷口同時一邊安撫患者情緒，最終以溫肥皂水浸泡手部約15分鐘，再以棉花棒沾去光水，緩慢仔細地去除手指與瓶身間之膠水，方使民眾手指「脫困」。

消防隊員表示，因婦人的手指上仍有部份殘膠，清理後，再以護手霜幫忙護理手指皮膚，而小刀切割之傷口在消防員協助其清洗包紮後，民眾表示不用至醫院處理。

終於成功將手脫困，婦人也很開心，頻頻向這一群辛苦執勤的消防員道謝後，就返家休息。