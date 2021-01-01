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金門婦使用3秒膠不當手指黏住 用小刀切割又割出傷口

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣烈嶼鄉一名年約55歲的婦人，昨日晚間18時，因使用三秒膠不慎，竟將右手拇指與三秒膠瓶身黏在一起，自行於家中上網找尋解決方法未果，竟異想天開以小刀切割試圖分離，沒想到手沒「脫困」，還割出一道傷口，受傷流血，趕緊向消防隊員求救，經過他們的協助，才成功解決棘手問題。

金門縣消防局表示，這名婦人自行騎車前往烈嶼消防分隊請求協助，消防隊人員獲報後，觀察手指傷口同時一邊安撫患者情緒，最終以溫肥皂水浸泡手部約15分鐘，再以棉花棒沾去光水，緩慢仔細地去除手指與瓶身間之膠水，方使民眾手指「脫困」。

消防隊員表示，因婦人的手指上仍有部份殘膠，清理後，再以護手霜幫忙護理手指皮膚，而小刀切割之傷口在消防員協助其清洗包紮後，民眾表示不用至醫院處理。

終於成功將手脫困，婦人也很開心，頻頻向這一群辛苦執勤的消防員道謝後，就返家休息。

金門消防局長翁宗堯提醒民眾，在使用快速粘著劑時，過程一定要小心謹慎，萬一不慎被黏住時，千萬不要慌張用力拔除或以刀進行切割，只要利用溫肥皂水先浸泡後再以棉花棒沾去光水慢慢刷除黏膠即可去除，必要時亦可隨時向消防隊求助。

烈嶼一名婦人因為使用三秒膠不慎，竟將右手拇指與三秒膠瓶身黏在一起，消防隊員協助民眾手指「脫困」。圖／金門消防局提供
烈嶼一名婦人因為使用三秒膠不慎，竟將右手拇指與三秒膠瓶身黏在一起，消防隊員協助民眾手指「脫困」。圖／金門消防局提供
烈嶼一名婦人因為使用三秒膠不慎，竟將右手拇指與三秒膠瓶身黏在一起，消防隊員以棉花棒沾去光水，緩慢仔細地去除手指與瓶身間之膠水，方使民眾手指「脫困」。圖／金門消防局提供
烈嶼一名婦人因為使用三秒膠不慎，竟將右手拇指與三秒膠瓶身黏在一起，消防隊員以棉花棒沾去光水，緩慢仔細地去除手指與瓶身間之膠水，方使民眾手指「脫困」。圖／金門消防局提供

金門 消防員 患者

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