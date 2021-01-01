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台南婦人床上抽菸後睡著 床鋪著火冒煙奪門呼救
台南市40多歲婦人中午11時40分在東區長榮路二段一出租套房內，在床鋪上抽菸後睡著，不慎引燃床墊，她被濃煙燻醒後，立即逃出房間呼救，管理室人員據報通知119，消防局調派大批人車馳往現場滅火，火勢很快被撲滅，幸未延燒，婦人遭輕微嗆傷無礙，惟救護車仍將她預防性送醫。
台南消防局救災救護指揮中心中午11時41分據報，東區長榮路二段一棟5樓建物1樓冒出濃煙，經緊急出動後甲等4個分隊各式車輛13車、27人馳往現場，並通報台電等單位前往斷電。消防局人員趕抵現場，發現該公寓大樓為分租套房，冒煙則為1樓一間套房，住戶則已逃出火場。
經調查，該套房內40多歲婦人在床鋪上抽菸後睡著，不慎引燃彈簧床所致，所幸火勢很快被撲滅，床墊付之一炬。婦人輕微嗆傷及燒傷，並無大礙，救護車仍將她送醫治療。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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