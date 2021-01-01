跨年夜休旅車莫名遭砸 台東倒楣車主誓言揪出砸車兇手

天后張惠妹（阿妹）昨在台東辦跨年演唱會，吸引超過萬人民眾湧入海濱公園，未料，演唱會附近一名陳姓住戶，停放住家前的休旅車玻璃不僅遭人惡意砸破。圖／陳姓車主提供 天后張惠妹（阿妹）昨在台東辦跨年演唱會，吸引超過萬人民眾湧入海濱公園，未料，演唱會附近一名陳姓住戶，停放住家前的休旅車玻璃不僅遭人惡意砸破，機車也被惡意遷到路中央，車主氣得報警，並提供監視影像，誓言揪出兇手。

警方表示，目前受害車主已報案，將調閱附近相關監視器畫面，溯源來追兇，並呼籲民眾勿隨意破壞他人財產，以免觸犯刑責。

「停好好的車，被人砸，真的太過分！」陳姓車主氣憤地說，原本以為天氣關係，熱漲冷縮導致車子後擋風玻璃碎裂，沒想到看了監視器，卻是有人走到車後，幾秒中玻璃就碎裂，根本是惡意破壞，但20分鐘後，停在家裡的機車，也被一對情侶為停車方便，把他家機車牽出停放路中央。

監視器影像可以看到，3名戴口罩男子疑要去聽演唱會，從暗處走過來之後，其中一名男子跑到休旅車後方，將後車門玻璃上的後視鏡把手用力往上扳，發出巨大聲響，屋主飼養的小狗也開始狂吠，同行友人裝作若無其事的離開現場。

車窗玻璃被破壞後不到20分鐘，一對尋找停車位的情侶，貪圖方便，竟隨意移動陳姓車主的機車，並牽到馬路中間，然後讓開車男子將汽車停進來，就這樣將機車丟在大馬路中間，兩人若無其事的去聽演唱會，氣得車主報警，並提供監視器畫面給警方偵辦。

陳姓車主說，他沒有與人結怨，也沒有與人發生行車糾紛，不可能是被挾怨報復，車子從昨天下午4點就停在那個位置，9點半阿妹登台前1小時，巷子內就湧入大量汽機車亂停，後擋風玻璃光維修就要超過1萬元，這個帳他絕對討回來。