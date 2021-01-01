男子開車載友人看雲海 回程誤信導航車輛懸空

張姓男子開車載友人前往南投仁愛鄉武界地區看雲海，回程時不熟路況打開衛星導航系統，卻被引導到產業道路，道路有青苔、落石，張男開車車輛懸空受困山崖，救助警方才獲救。

南投縣警察局仁愛分局指出，家住台北市的張男日前開休旅車載友人前往南投仁愛鄉武界地區看雲海，回程時因不熟路況，打開衛星導航系統，根據系統指引開車，但張男駕駛休旅車卻把車開到投71道路卓社隧道旁產業道路。

警方指出，產業道路路況差，沿路布滿青苔、落石，張男心情緊張，開車不慎導致車輛懸空受困山崖，打電話報警求救，武界派出所所長陳俊嘉以及警員廖家緯，根據張男拍攝的受困地點附近相片及經緯座標找到人，協助休旅車脫困。

警方表示，民眾開車使用GPS導航路線僅供參考用，一旦發現路越走越狹隘，且一直往偏僻山區，應盡快折返原路到大馬路詢問附近居民或報請警方協助指引方向，如果真的在山間迷路，可以把電桿號碼或將附近其他明顯特徵告知警方，方便警方救援。