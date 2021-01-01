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影／看完大港橋元旦焰火就打架 高雄兄弟聚眾鬥毆遭法辦
陳姓男子與孫姓朋友等人相約到高雄大港橋看元旦焰火，今天凌晨焰火結束，打算一起消夜，不料途中嬉戲卻翻臉打架。陳向哥哥求助，陳兄與朋友到場，馬上痛毆孫成傷，在附近疏導交通的員警立即趕到，逮捕4人，依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。
據了解，陳姓男子（18歲）與孫姓男子（22歲）及朋友，昨晚一起到大港橋跨年，看過晚會跨年倒數計時、施放焰火後，今天凌晨1點30分，他們準備到高雄市鹽埕區大勇路速食店消夜，就在速食店旁，陳嬉戲扯孫的頭髮，孫當場翻臉，2人口角歹毆，陳馬上打電話向19歲的哥哥求助。
陳兄和朋友趙姓男子（23歲）不久趕到，二話不說，便涉嫌毆打孫姓男子，將孫打趴在地。當時在大勇路與大仁路口疏導交通的員警據報，立即請求支援，動員逮捕陳姓兄弟及趙、孫4人。雙方雖不提傷害告訴，但警方仍依聚眾鬥毆罪嫌將4人移送法辦。
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