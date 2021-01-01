快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／看完大港橋元旦焰火就打架 高雄兄弟聚眾鬥毆遭法辦

聯合報 / 記者林保光／即時報導

陳姓男子與孫姓朋友等人相約到高雄大港橋看元旦焰火，今天凌晨焰火結束，打算一起消夜，不料途中嬉戲卻翻臉打架。陳向哥哥求助，陳兄與朋友到場，馬上痛毆孫成傷，在附近疏導交通的員警立即趕到，逮捕4人，依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓男子（18歲）與孫姓男子（22歲）及朋友，昨晚一起到大港橋跨年，看過晚會跨年倒數計時、施放焰火後，今天凌晨1點30分，他們準備到高雄市鹽埕區大勇路速食店消夜，就在速食店旁，陳嬉戲扯孫的頭髮，孫當場翻臉，2人口角歹毆，陳馬上打電話向19歲的哥哥求助。

陳兄和朋友趙姓男子（23歲）不久趕到，二話不說，便涉嫌毆打孫姓男子，將孫打趴在地。當時在大勇路與大仁路口疏導交通的員警據報，立即請求支援，動員逮捕陳姓兄弟及趙、孫4人。雙方雖不提傷害告訴，但警方仍依聚眾鬥毆罪嫌將4人移送法辦。

陳姓、趙姓2男子涉嫌將孫姓男子打趴。記者林保光／翻攝
陳姓、趙姓2男子涉嫌將孫姓男子打趴。記者林保光／翻攝
警方據報，動員逮捕4名滋事男子。記者林保光／翻攝
警方據報，動員逮捕4名滋事男子。記者林保光／翻攝

高雄市

延伸閱讀

高雄跨百光年晚會結束 30分鐘紓解人車潮

逛高雄跨年活動 楊秋興：感受到年輕人的活力

沒有觀眾的跨年晚會 高雄攤商等無人叫苦連天

高雄YouBike2.0今年由女神雷理莎代言 尋找第500萬幸運兒

相關新聞

淡水河遊艇趴傳意外！印尼籍男大生疑喝醉跌河裡 緊急搜救

26名大學生自昨天起參加由新北市三重忠孝碼頭開往社子島的跨年遊艇趴，一名19歲印尼籍男學生卻疑似因酒醉，在凌晨5時許跌落...

跨年夜休旅車莫名遭砸 台東倒楣車主誓言揪出砸車兇手

天后張惠妹（阿妹）昨在台東辦跨年演唱會，吸引超過萬人民眾湧入海濱公園，未料，演唱會附近一名陳姓住戶，停放住家前的休旅車玻...

租遊艇跨年意外落水 19歲印尼大學生生死未明警消搜救

一群從台中、桃園上來台北慶祝跨年的大學生，在台北市大同區大稻埕碼頭租遊艇跨年，不料其中19歲林姓印尼籍大學生失足落水，目...

金門婦使用3秒膠不當手指黏住 用小刀切割又割出傷口

金門縣烈嶼鄉一名年約55歲的婦人，昨日晚間18時，因使用三秒膠不慎，竟將右手拇指與三秒膠瓶身黏在一起，自行於家中上網找尋...

台南婦人床上抽菸後睡著 床鋪著火冒煙奪門呼救

台南市40多歲婦人中午11時40分在東區長榮路二段一出租套房內，在床鋪上抽菸後睡著，不慎引燃床墊，她被濃煙燻醒後，立即逃...

高中生烤肉跨年驚見屍體 警方釐清死因

新北市4名高中生12月31日深夜在土城區城林橋下烤肉跨年，驚見廢棄涼亭工地鐵架上有屍體。警方據報前往封鎖現場、釐清死因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。