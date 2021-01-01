淡水河遊艇趴傳意外 印尼籍男大生疑喝醉跌河裡搜救中

26名大學生自昨天起參加由新北市三重忠孝碼頭開往社子島的跨年遊艇趴，一名19歲印尼籍男學生卻疑似因酒醉，在凌晨5時許跌落河內，目前消防人員仍在搜救中。

據悉，昨天該遊艇載著26名來自全國各地大學的學生（18男、8女），以及2名船家共28人自忠孝碼頭出發前往社子島，再由社子島返航；凌晨五時許，船艇自社子島返航、行經重陽橋下靠近北市端時，一名印尼籍男同學卻自遊艇上跌落河內，目擊者表示，當時男同學疑似因喝醉才會跌下去，且身上沒有穿救生衣。