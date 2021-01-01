聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水河遊艇趴傳意外 印尼籍男大生疑喝醉跌河裡搜救中
26名大學生自昨天起參加由新北市三重忠孝碼頭開往社子島的跨年遊艇趴，一名19歲印尼籍男學生卻疑似因酒醉，在凌晨5時許跌落河內，目前消防人員仍在搜救中。
據悉，昨天該遊艇載著26名來自全國各地大學的學生（18男、8女），以及2名船家共28人自忠孝碼頭出發前往社子島，再由社子島返航；凌晨五時許，船艇自社子島返航、行經重陽橋下靠近北市端時，一名印尼籍男同學卻自遊艇上跌落河內，目擊者表示，當時男同學疑似因喝醉才會跌下去，且身上沒有穿救生衣。
北市、新北消防獲報後，均派遣救援船艇前往搜救，目前仍未傳出好消息；案發遊艇的船長第一時間由其他參與乘客告知後，也立即回頭搜尋失足男同學，並於附近來回岸巡搜救，但因天色昏暗沒有收穫，目前船艇已停靠大稻埕碼頭上岸，由北市警方進行筆錄詢問調查。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言