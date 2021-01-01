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淡水河遊艇趴傳意外 印尼籍男大生疑喝醉跌河裡搜救中

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

26名大學生自昨天起參加由新北市三重忠孝碼頭開往社子島的跨年遊艇趴，一名19歲印尼籍男學生卻疑似因酒醉，在凌晨5時許跌落河內，目前消防人員仍在搜救中。

據悉，昨天該遊艇載著26名來自全國各地大學的學生（18男、8女），以及2名船家共28人自忠孝碼頭出發前往社子島，再由社子島返航；凌晨五時許，船艇自社子島返航、行經重陽橋下靠近北市端時，一名印尼籍男同學卻自遊艇上跌落河內，目擊者表示，當時男同學疑似因喝醉才會跌下去，且身上沒有穿救生衣。

北市、新北消防獲報後，均派遣救援船艇前往搜救，目前仍未傳出好消息；案發遊艇的船長第一時間由其他參與乘客告知後，也立即回頭搜尋失足男同學，並於附近來回岸巡搜救，但因天色昏暗沒有收穫，目前船艇已停靠大稻埕碼頭上岸，由北市警方進行筆錄詢問調查。

船艇自忠孝碼頭出發，開往社子島，卻在由社子島返航途中發生意外。記者柯毓庭／翻攝
船艇自忠孝碼頭出發，開往社子島，卻在由社子島返航途中發生意外。記者柯毓庭／翻攝
案發後，船艇停靠大稻埕碼頭，由北市警詢問筆錄。記者柯毓庭／翻攝
案發後，船艇停靠大稻埕碼頭，由北市警詢問筆錄。記者柯毓庭／翻攝

遊艇 社子島

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