指侵國小親生幼女長達4年曾造成下體大量出血 狼父遭訴

新北市一名已婚男子5年前趁與念國小的女兒二人單獨在家之際，因對女兒指侵造成下體大量出血，送醫急救前還要女兒告知醫護人員是自己不小心弄傷，男子躲過一劫卻未悔改，事後仍持續以此方式性侵得逞多次。新北地檢署日前依對14歲以下女子為性交的加重強制性交罪嫌起訴。

起訴指出，該名已婚男子於104年4月初，趁老婆外出上班，單獨與就讀國小3年級女兒在家之際，竟對女兒侵狼爪指侵，導致女兒下體大量出血，急忙送醫，到院前還要求年幼的女兒對醫護人員表示，是自已一時貪玩不小心弄傷的。

男子躲過一劫卻未悔改，事後仍持續以此方式性侵得逞多次，直至108年6月，女兒實在受不了父親幾乎每周一次的惡行，向母親哭訴才曝光。