天冷街友點蠟燭取暖 岡山樂群眷村兩棟房子遭祝融之災

高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，原本沒有人居住的軍方眷舍冒出熊熊烈焰，疑因一名男街友天冷進入空屋內點蠟燭取暖，外出購物時疑似蠟燭倒下引發大火，木材結構迅速燃燒，11號眷舍燒到只剩空架子。今早消防局火災調查人員調查起火原因，警方也要追查後續責任。

高雄岡山是台灣空軍搖籃，樂群村目前保留35棟眷舍，包括16棟古蹟、10棟歷史建築，居民均已遷出，目前由市府文化局代管。

昨晚是跨年夜，南部氣溫十幾度。晚上9點 20分左右，原本無人居住的樂群村11號通報火警，岡山消防分隊前往灌救，因屋內有不少木造結構，火舌迅速蔓延至隔壁棟建築，一名街友在場，被警方帶回警局了解起火原因。

岡山消防分隊指出，起火店附近房舍均閒置沒有住戶，沒有人受困或受傷。今早火調課人員前往火災現場調查，屋內閒置已久，確定起火原因是人為因素。高市議員高閔琳表示，昨晚得知消息，第一時間去現場關心眷舍受損情況，編號11棟建築損毀情形嚴重，令人不捨。