天冷街友點蠟燭取暖 岡山樂群眷村兩棟房子遭祝融之災
高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，原本沒有人居住的軍方眷舍冒出熊熊烈焰，疑因一名男街友天冷進入空屋內點蠟燭取暖，外出購物時疑似蠟燭倒下引發大火，木材結構迅速燃燒，11號眷舍燒到只剩空架子。今早消防局火災調查人員調查起火原因，警方也要追查後續責任。
高雄岡山是台灣空軍搖籃，樂群村目前保留35棟眷舍，包括16棟古蹟、10棟歷史建築，居民均已遷出，目前由市府文化局代管。
昨晚是跨年夜，南部氣溫十幾度。晚上9點 20分左右，原本無人居住的樂群村11號通報火警，岡山消防分隊前往灌救，因屋內有不少木造結構，火舌迅速蔓延至隔壁棟建築，一名街友在場，被警方帶回警局了解起火原因。
岡山消防分隊指出，起火店附近房舍均閒置沒有住戶，沒有人受困或受傷。今早火調課人員前往火災現場調查，屋內閒置已久，確定起火原因是人為因素。高市議員高閔琳表示，昨晚得知消息，第一時間去現場關心眷舍受損情況，編號11棟建築損毀情形嚴重，令人不捨。
警方表示，昨晚一名街友通報火災，事後請他回警局製作筆錄，對方坦承在屋內點蠟燭，初步先釐清火場情況，後續根據火災鑑定報告依法處理。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言