快訊

萊豬自治條例無效 消基會批：政府玩法弄權 民生不安寧　

影／超美！山毛櫸步道下雪了 原本黃金林變成北國雪景

天冷街友點蠟燭取暖 岡山樂群眷村兩棟房子遭祝融之災

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，原本沒有人居住的軍方眷舍冒出熊熊烈焰，疑因一名男街友天冷進入空屋內點蠟燭取暖，外出購物時疑似蠟燭倒下引發大火，木材結構迅速燃燒，11號眷舍燒到只剩空架子。今早消防局火災調查人員調查起火原因，警方也要追查後續責任。

高雄岡山是台灣空軍搖籃，樂群村目前保留35棟眷舍，包括16棟古蹟、10棟歷史建築，居民均已遷出，目前由市府文化局代管。

昨晚是跨年夜，南部氣溫十幾度。晚上9點 20分左右，原本無人居住的樂群村11號通報火警，岡山消防分隊前往灌救，因屋內有不少木造結構，火舌迅速蔓延至隔壁棟建築，一名街友在場，被警方帶回警局了解起火原因。

岡山消防分隊指出，起火店附近房舍均閒置沒有住戶，沒有人受困或受傷。今早火調課人員前往火災現場調查，屋內閒置已久，確定起火原因是人為因素。高市議員高閔琳表示，昨晚得知消息，第一時間去現場關心眷舍受損情況，編號11棟建築損毀情形嚴重，令人不捨。

警方表示，昨晚一名街友通報火災，事後請他回警局製作筆錄，對方坦承在屋內點蠟燭，初步先釐清火場情況，後續根據火災鑑定報告依法處理。

高雄市岡山樂群眷村昨晚發生大火，其中一棟眷舍燒到只剩骨架。記者徐白櫻／攝影
高雄市岡山樂群眷村昨晚發生大火，其中一棟眷舍燒到只剩骨架。記者徐白櫻／攝影
高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，疑為起火點的11號房舍受損嚴重。記者徐白櫻／翻攝
高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，疑為起火點的11號房舍受損嚴重。記者徐白櫻／翻攝
高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，原本沒有人居住的軍方眷舍冒出熊熊烈焰。記者徐白櫻／翻攝
高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，原本沒有人居住的軍方眷舍冒出熊熊烈焰。記者徐白櫻／翻攝
高雄市岡山樂群眷村昨晚發生大火，其中一棟眷舍燒到只剩骨架，今早火調人員釐清起火原因。記者徐白櫻／攝影
高雄市岡山樂群眷村昨晚發生大火，其中一棟眷舍燒到只剩骨架，今早火調人員釐清起火原因。記者徐白櫻／攝影

岡山 火災 歷史建築

延伸閱讀

寒流來 關懷街友 全台探視送暖

寒流來襲他們仍選擇住地下道 人安基金會：歡迎來避寒

台東縣政府啟動低溫關懷送暖 讓遊民、街友不受寒

桃園體感溫度僅4度 鄭文燦訪街友、送熱粥

相關新聞

淡水河遊艇趴傳意外 印尼籍男大生疑喝醉跌河裡搜救中

26名大學生自昨天起參加由新北市三重忠孝碼頭開往社子島的跨年遊艇趴，一名19歲印尼籍男學生卻疑似因酒醉，在凌晨5時許跌落...

指侵國小親生幼女長達4年曾造成下體大量出血 狼父遭訴

新北市一名已婚男子5年前趁與念國小的女兒二人單獨在家之際，因對女兒指侵造成下體大量出血，送醫急救前還要女兒告知醫護人員是...

天冷街友點蠟燭取暖 岡山樂群眷村兩棟房子遭祝融之災

高雄市岡山樂群眷村編號11、12兩棟房舍昨晚發生大火，原本沒有人居住的軍方眷舍冒出熊熊烈焰，疑因一名男街友天冷進入空屋內...

影／投資股票初體驗卻誤入陷阱 警民攜手阻詐擋下28萬

53歲的賴男接獲自稱科技公司員工來電推銷超優惠的股票投資方案，誤信對方「保證獲利數倍」，前天上午準備臨櫃匯款近28萬元時...

影／寒風中「第一次走失」 96歲老嫗一句回應逗笑眾人

96歲的邱姓老嫗前晚迷途在市民廣場，由於寒流來襲，邱嫗凍得渾身發抖，經里長中興里里長湯鈞任發現報警，市警一分局員警迅速聯...

元旦不平靜！彰化市老宅火警 獨居老翁燒燙傷送醫搶救

2021年第一天不平靜，彰化市公園路一處2層樓透天厝今天一早發生火警，造成一名獨居長者全身面積50%，2度燒燙傷，救護人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。