影／投資股票初體驗卻誤入陷阱 警民攜手阻詐擋下28萬

53歲的賴男接獲自稱科技公司員工來電推銷超優惠的股票投資方案，誤信對方「保證獲利數倍」，前天上午準備臨櫃匯款近28萬元時，經銀行行員察覺有異，通知員警到場共同勸阻。原來這是賴男第一次「投資股票」，對於證券交易不熟悉，才會讓詐騙集團有可趁之機，好在員警及時制止。

台中市警三分局東區分駐所巡佐温智輝、警員林政穎，前天上午接獲行員通報疑有民眾遭詐，經警了解，53歲的賴姓男子接獲某科技公司員工來電推銷超優惠的股票投資方案，誤信對方「保證獲利數倍」的話術。

賴將對方加入通訊軟體，提供自己的個資讓對方辦理股票憑證轉讓，數日後，對方傳來股票轉讓登記及證券交易稅繳費憑證的照片，告知已下單催促他儘快匯款，才能寄發股權證明，前天上午他準備臨櫃匯款近新台幣28萬元時行員察覺有異，通知員警到場。

原來這是賴男第一次「投資股票」，對於證券交易不熟悉，才會讓詐騙集團有可趁之機，員警也向他表示：「大哥我跟你講，股票不是這樣買的，股票交易的要透過證券商，這不是正規手法」。