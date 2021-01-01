影／寒風中「第一次走失」 96歲老嫗一句回應逗笑眾人

96歲的邱姓老嫗前晚迷途在市民廣場，由於寒流來襲，邱嫗凍得渾身發抖，經里長中興里里長湯鈞任發現報警，市警一分局員警迅速聯絡到她的兒子，他說媽媽失智，這是她第一次走失。當邱姓老嫗聽到大家說：「第一次走失」時，她也回應在場所有人說：「第一次喔!」，逗得大家哈哈大笑。

台中市警一分局公益派出所副所長王誌憲、警員洪健雄，前天晚間巡邏時，接獲西區中興里里長服務處表示有民眾需要警方協助。警到場後，里長湯鈞任向警方表示他在市民廣場附近見到這名九旬老嫗眼神茫然站於路旁。

加上天氣逐漸寒冷，警主動上前詢問老嫗要去哪，老嫗表示要回家但不記得路，里長見邱姓老嫗年邁，且不曉得老嫗已經站於路旁多久，因擔心老嫗體力不支，先將其帶回服務處休息，同時通知警方前往協助。

員警查詢老嫗身份發現其戶籍地在屏東縣，其間又連繫不上家屬，見天氣逐漸寒冷，便先行將老嫗載回派出所休息，所內備勤警員許祐瑄協助聯繫老嫗戶籍地之管區派出所協尋家屬，找到老嫗家屬，聯絡到與老嫗同住於台中的兒子。