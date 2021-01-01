元旦不平靜！彰化市老宅火警 獨居老翁燒燙傷送醫搶救
2021年第一天不平靜，彰化市公園路一處2層樓透天厝今天一早發生火警，造成一名獨居長者全身面積50%，2度燒燙傷，救護人員將他送往彰化基督教醫院救治，目前火勢已控制，消防人員正做殘火處理。
彰化消防局上午7點20分左右接獲火警報案，一棟位在公園路弄區老宅的68歲張姓男屋主起床時發現二樓竄出火苗，火煙一發不可收拾，他報案求救，彰化消防局出動3個分隊15輛各式車輛、30多人前往搶救。
消防人員指出，火勢來得快，二樓全面燃燒，幸未波及到一樓，由於巷弄狹窄，消防人員到場拉水線灌救，老翁最後雖脫困但疑因初期滅火，導致他全身多處燒燙傷，送醫時仍有意識，7點50分左右火勢已控制，現場估算燃燒面積約20平方公尺，屋主初步表示起火地點就在寢室，詳細起火原因仍待火調進一步調查。
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