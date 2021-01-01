快訊

史上最冷清 台北跨年晚會疫情加寒流 舞台區僅2萬多人

元旦不平靜！彰化市老宅火警 獨居老翁燒燙傷送醫搶救

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

2021年第一天不平靜，彰化市公園路一處2層樓透天厝今天一早發生火警，造成一名獨居長者全身面積50%，2度燒燙傷，救護人員將他送往彰化基督教醫院救治，目前火勢已控制，消防人員正做殘火處理。

彰化消防局上午7點20分左右接獲火警報案，一棟位在公園路弄區老宅的68歲張姓男屋主起床時發現二樓竄出火苗，火煙一發不可收拾，他報案求救，彰化消防局出動3個分隊15輛各式車輛、30多人前往搶救。

消防人員指出，火勢來得快，二樓全面燃燒，幸未波及到一樓，由於巷弄狹窄，消防人員到場拉水線灌救，老翁最後雖脫困但疑因初期滅火，導致他全身多處燒燙傷，送醫時仍有意識，7點50分左右火勢已控制，現場估算燃燒面積約20平方公尺，屋主初步表示起火地點就在寢室，詳細起火原因仍待火調進一步調查。

彰化市公園路一處透天厝火警，二樓全面燃燒。記者林敬家／翻攝
彰化市公園路一處透天厝火警，二樓全面燃燒。記者林敬家／翻攝
彰化市公園路一處2樓透天厝火警，因巷弄狹窄，消防人員拉水線灌救。記者林敬家／翻攝
彰化市公園路一處2樓透天厝火警，因巷弄狹窄，消防人員拉水線灌救。記者林敬家／翻攝
彰化市公園路一處2樓透天厝今早發生火警，彰化消防局出動人員搶救。記者林敬家／翻攝
彰化市公園路一處2樓透天厝今早發生火警，彰化消防局出動人員搶救。記者林敬家／翻攝

獨居 火災

延伸閱讀

台中梧棲移工宿舍火警 3名移工受傷送醫

強風吹倒彰化市寶山路路樹 交通受阻警方派員警戒

影／台中音響店暗夜火警 濃煙竄天一女嗆傷送醫

北市內湖商辦大樓火警 消防搶救疏散160人

相關新聞

元旦不平靜！彰化市老宅火警 獨居老翁燒燙傷送醫搶救

2021年第一天不平靜，彰化市公園路一處2層樓透天厝今天一早發生火警，造成一名獨居長者全身面積50%，2度燒燙傷，救護人...

廣角鏡／800箱米酒 甩落公路

一輛大貨車昨天中午滿載米酒要到台東，行經花蓮瑞穗鄉舞鶴路段彎道時為讓路後方車輛超車，失控衝向路邊草皮，超過八百箱米酒甩落...

台中梧棲移工宿舍火警 3名移工受傷送醫

台中市梧棲區昨天深夜發生移工宿舍火警，消防隊員迅速撲滅火勢，救出3名移工，無生命危險，起火原因由消防局調查中。

新北城林橋下烤肉慶跨年 學生驚見有人上吊輕生

新北市一群高中生31日晚上在土城區城林橋下烤肉慶跨年的高中學生，有人到溪邊取水時，驚見橋旁興建涼亭的工地內有人上吊輕生，...

全聯送貨員跨年夜闖紅燈撞轎車 坦承：急著送貨

29歲駱姓駕駛因急著送貨，駕駛貨車行經台61線北上22K處時，雖有看到路口紅燈已亮起仍硬闖，致撞上左側綠燈直行轎車，貨車...

低溫猝死？ 彰化縣24小時內11人OHCA

寒流持續侵襲，彰化縣消防局統計，從昨天傍晚5時到今天下午5時的24小時內，彰化縣計11人OHCA（到院前無呼吸心跳），其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。