元旦不平靜！彰化市老宅火警 獨居老翁燒燙傷送醫搶救

2021年第一天不平靜，彰化市公園路一處2層樓透天厝今天一早發生火警，造成一名獨居長者全身面積50%，2度燒燙傷，救護人員將他送往彰化基督教醫院救治，目前火勢已控制，消防人員正做殘火處理。

彰化消防局上午7點20分左右接獲火警報案，一棟位在公園路弄區老宅的68歲張姓男屋主起床時發現二樓竄出火苗，火煙一發不可收拾，他報案求救，彰化消防局出動3個分隊15輛各式車輛、30多人前往搶救。