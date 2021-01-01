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新北城林橋下烤肉慶跨年 學生驚見有人上吊輕生
新北市一群高中生31日晚上在土城區城林橋下烤肉慶跨年的高中學生，有人到溪邊取水時，驚見橋旁興建涼亭的工地內有人上吊輕生，嚇得報警處理。據了解，死者為28歲楊姓男子，警方已連繫家屬到現場指認中，楊男尋短原因有待進一步調查釐清。
31日晚上9時許，一群高中學生跑到土城區城林橋下烤肉慶祝跨年，有人跑到溪邊取水時，驚見橋旁正在興建涼亭，還蓋著大型塑膠帆布的工地內，竟然有人上吊，嚇得立即報警處理。
由於死者身上已有長蛆，初步研判死亡時間至少5天以上，警方在其身上身分證件，確認死者為28歲查楊姓男子，已通知住鶯歌區的家屬趕往現場指認中。
據了解，今年11月還曾在超商行竊食品被店員發現報警查獲，由於死者已離家有兩個月，且橋下還有許多紙板及衣物，疑似楊男已住在橋下多日，不排除楊男疑似經濟上的問題才會尋短。
警方初步排除他殺，但詳細死亡原因有待警方詢問家屬後才能進一步調查釐清。
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