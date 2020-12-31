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台南2名居家檢疫者唱K、搭客運 衛生局重罰20、30萬

全聯送貨員跨年夜闖紅燈撞轎車 坦承：急著送貨

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

29歲駱姓駕駛因急著送貨，駕駛貨車行經台61線北上22K處時，雖有看到路口紅燈已亮起仍硬闖，致撞上左側綠燈直行轎車，貨車因此翻覆，駱男左腿疑似骨折送醫，所幸檢查後僅擦挫傷，後續肇責判斷與相關罰則交由警方處理。

據了解，駱是全聯送貨員，他今天下午駕駛貨車送貨，行經台61線北上22K時，雖然已見前方路口號誌燈轉為紅燈許久，仍加速衝過，卻沒注意到左方有輛綠燈直行的轎車駛出，轎車駕駛黃男（46歲）見貨車高速駛來趕緊煞車，仍被貨車衝撞造成車頭全毀，貨車更因此翻覆。

駱與黃男，以及黃車上一女性乘客自行脫困後，均意識清醒無大礙，惟駱因左腿疑似骨折疼痛送醫，檢查後發現是擦挫傷。警方到場酒測，發現兩造駕駛均無飲酒，駱則坦承他有看到紅燈，但因「急著送貨」所以仍加速想硬闖，沒注意到左方有來車。

後續詳細肇責判定與相關交通違規開罰，交由轄區警方處理。

貨車因大力衝撞致翻覆路中。記者柯毓庭／翻攝
貨車因大力衝撞致翻覆路中。記者柯毓庭／翻攝
轎車被貨車高速衝撞致車頭全毀，所幸駕駛與乘客共三人僅輕傷。記者柯毓庭／翻攝
轎車被貨車高速衝撞致車頭全毀，所幸駕駛與乘客共三人僅輕傷。記者柯毓庭／翻攝

骨折 送貨員 酒測

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