唯一有罪！新屋保齡球6消防殉職 業者重判6年10月

桃園新屋保齡球館2015年1月20日大火，造成6名消防員英勇殉職，時任新屋分隊長吳尚城等6名消防員被控安檢放水貪汙圖利業者、2名公務員涉嫌偽造文書，一、二審判8人無罪；而保齡球業者劉德斌被依消防法起訴，桃園地院審理近5年，今依違反消防法致人於死判劉男6年10月，可上訴。

新屋保齡球館2015年1月20日發生大火，鐵皮屋頂被燒熔塌陷，造成蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰6名消防員來不及逃生英勇殉職。

桃園地院指出，劉2013年起為新屋保齡球館負責人，卻未依法定期檢修西南側天花板上電源線、火警自動警報設備、標示設備、緊急照明設備等消防安全設備。當天凌晨1點多，因天花板電源線電器因素火災，造成保齡球場燒毀，桃園市消防局獲報到場，6名消防員滅火因而進入受困死亡。

法院認為，劉依法應維護保齡球場合法使用、安全設置及維護消防安全設備的義務，竟未依法檢修，造成電源線年久失修引發火災，「火警自動警報設備」、「緊急照明設備」因失修無法發揮初期救災功能，認定劉的行為與6名消防員死亡結果間，有相當因果關係。

合議庭審酌，消防法第35條之致人於死罪是有期徒刑1年以上7年以下，本件因劉行為釀成火災，造成6名消防員喪失寶貴生命，且犯後始終否認，至今沒有和解，判處6年10月，以章法紀。

檢方查，新屋消防隊員林文智等人2011年3月、5月曾赴保齡球館安檢，包括火警自動警報器受信總機故障多項缺失，但同年7月時任新屋分隊長吳尚城、小隊長謝建勝指示放水，消防員不再記載缺失，認定消防員檢查放水讓業者有恃無恐，圖利業者應該支付的改善經費81萬多元。

另時任新屋區公所公務課鄭姓技士、工務局拆除科張姓約僱人員，被控未拆違建；檢方依圖利罪起訴6名消防員、偽造文書起訴2名公務員，依消防法起訴保齡球業者劉得斌。