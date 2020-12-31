男子網購50公斤爆竹煙火放住家 嘉義縣消防局查獲開罰
嘉義縣水上鄉31歲林姓男子為了宮廟慶典，要施放爆竹煙火，日前網購10多項爆竹煙火，總重達50公斤，放置住家，遭民眾向消防局檢舉，水上消防分隊獲報昨晚查獲， 將依違反爆竹煙火管理自治條例，裁罰至少6萬元罰鍰。
消防局說，查獲的爆竹煙火，是今年數量最多的案件，依法，合法購買爆竹煙火只能有5公斤火藥量，昨晚7點，第二大隊水上分隊在水上鄉林姓男子住宅，查獲非法儲存爆竹煙火總火藥量50公斤，超過管制量10倍，依爆竹煙火管理條例處6萬以上30萬以下罰鍰。
日前消防局接獲民眾檢舉，有人在水上鄉某處民宅儲放大量爆竹煙火，造成附近民眾人心惶惶，經消防局連日追查後，在林姓男子住宅大量爆竹煙火。
林男供稱，為宮廟慶典需要，花費17萬元網購一批爆竹煙火，共計兩大類10個品項，還未施放就被消防局查獲。消防局持續加強宣導爆竹煙火減量施放，查察非法地下爆竹，呼籲民眾發現爆竹煙火違法使用，請立即撥打119，告知時間、地點及違法情形，以利消防隊員第一時間前往查察取締。
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