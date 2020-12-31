閃後車導致大量米酒摔碎台9線上 公路單位清到都醉了

一輛大貨車滿載米酒到台東，今天中午路經花蓮瑞穗鄉舞鶴路段彎道時，突然衝向路邊草皮，駕駛沒事，但數百箱米酒摔落，路面被碎酒瓶占據，警方立即前往指揮交通，封閉南下車道改以北上車道雙向通行，公路人員協助清理，聞到濃濃酒味笑說「清到都醉了」，事故路段約在下午4時許恢復正常通行。

陳姓貨車駕駛今天載運上千箱米酒要運到台東，他向警方表示，行經台9線23公里處的舞鶴彎道時，因後方車輛要超車，他為了閃避，不小心開到路旁草皮上，車上大量貨品因此被甩出，摔落一地，估算超過800箱米酒掉到路面，多半都摔破，損失約70萬元。