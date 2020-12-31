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花蓮舞鶴彎道散落500箱米酒 南下車道封閉清理

中央社 / 花蓮縣31日電

一輛載著數百箱米酒的貨車，今天中午南下行經花蓮瑞穗鄉舞鶴段彎道時，疑因閃避後方超車，導致車上逾500箱米酒失衡掉落路面，目前南下車道封閉清理，預估下午4時恢復通行。

鳳林警分局指出，陳姓貨車駕駛從花蓮載運800多箱米酒送往台東太麻里，中午12時許行經台9線263.5公里處舞鶴山大彎道時，稱為閃躲後方超車的轎車，車輛不慎開上路邊草皮，導致車上約7成米酒摔落路面，預估損失約新台幣70萬元。

大量玻璃瓶裝米酒掉落路面，不禁碰撞碎落滿地，面積占據南下車道，現場散發濃濃酒氣，前往清理的公路清潔人員開玩笑說，「從中午清理到下午，都有點酒醉了」。

鳳林警分局指出，詳細事發原因仍待調查，因今天南下車流量大，事故地點南下路段封閉，派員實施交管，引導車輛改線行駛，預計最快下午4時清理完畢，盡快恢復通行。

車道 事故 台東

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