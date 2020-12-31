游泳池壓男童入水？警官：防子女被欺負 要看前因後果

新北市瑞芳警分局偵查隊長陳明宏今年7月在游泳池，不滿6歲男童拿長棍型水槍射他的孩子，涉嫌抓住男童並壓入水中2秒，被檢方依成年人故意對少年傷害罪嫌起訴。陳明宏對此表示，事情要看前因後果，抓男童是為防小孩繼續被射水傷害，更無心傷害男童；他尊重檢方調查，會在法院說清楚，由法官裁判。

桃園地檢署起訴指出，陳明宏今年7月間帶兒女到桃園中壢游泳池，因不滿男童朝他孩子射水，竟抓住該男童泳圈、脖子，強行壓入水中2秒。男童家人提告，檢方安排雙方調解不成，依相關事證認定陳的犯行起訴。

陳明宏今天表示，當天男童拿水槍朝他6歲兒子、3歲女兒射水，孩子明顯不舒服。他要求男童不要射水，但對方不聽，才會一手抓住男童游泳圈，一手抓住後頸，目的是不讓男童再射水傷害他的小孩。過程中兩人重心不穩，男童沉入水中約1秒；對方家人提出的診斷書，傷勢也只是「自述外力造成擦傷」。

陳明宏表示，他接受檢方安排與男童家長和解，對方開出在臉書發文道歉、拍道歉影片和賠償3萬元3個條件。賠償部分他願商談，但「道歉」部分他有意見，因為整件事是男童先傷害他的孩子，家長又不在旁邊，對方有錯在先。

陳明宏強調，身為警務人員，無緣無故去欺負小孩子幹嘛？他抓住男童是防小孩再被欺負，如果要傷害男童，何必吸引旁人注意，大喊父母是誰、父母在哪？他只是要對方家長出面管管自己的小孩。男童家長一直不肯面對「前半段」有錯在先，緊咬他抓住男童造成傷害，他無法接受未能和解。

陳明宏表示，他的行為絕非為了強制男童行動並造成傷害，而是要保護自己小孩。他尊重檢方起訴的決定，並會在法院開庭時把事情講清楚，釐清始末，爭取公道。