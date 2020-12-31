戶長未經同意代領金門3節配酒 警方提醒小心惹上官司

金門警方今天表示，近期陸續接獲數起民眾報案指稱，金門縣政府近期所配發之振興劵、金門酒廠所配發之振興酒及三節配酒等，皆遭設籍同址的戶長冒領並變賣之情事，並提出偽造文書及侵占罪之告訴；警方提醒民眾不要因小失大，否則可能會吃上偽造文書或侵占罪官司。

金門縣警局金城分局表示，因金門縣各項福利優渥，各戶址均常有親友寄戶口之情形，而配發過程為求便民，同址住戶常會委由戶長統一代為辦理領取，但戶長如未完成委託或授權等相關證明，可能會因同戶址居民間之感情、糾紛或債務問題，引發後續爭議，甚至出現對簿公堂。