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戶長未經同意代領金門3節配酒 警方提醒小心惹上官司

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門警方今天表示，近期陸續接獲數起民眾報案指稱，金門縣政府近期所配發之振興劵、金門酒廠所配發之振興酒及三節配酒等，皆遭設籍同址的戶長冒領並變賣之情事，並提出偽造文書及侵占罪之告訴；警方提醒民眾不要因小失大，否則可能會吃上偽造文書或侵占罪官司。

金門縣警局金城分局表示，因金門縣各項福利優渥，各戶址均常有親友寄戶口之情形，而配發過程為求便民，同址住戶常會委由戶長統一代為辦理領取，但戶長如未完成委託或授權等相關證明，可能會因同戶址居民間之感情、糾紛或債務問題，引發後續爭議，甚至出現對簿公堂。

金城分局分局長胡淑淨表示，依據金門縣政府家戶購酒相關規定，若本人無法親自到場申辦認證或購酒，請本人出具委託書授權及身分證影本，並請受託人攜帶其身分證明文件及印章代為辦理。同時呼籲各戶址統一代領的戶長，務必要完備相關委託或授權文件，否則可能會吃上3年或5年以下有期徒刑的偽造文書或侵占罪官司，另亦有民法侵權行為及損害賠償之責任，未經同意代領配酒之人。

金門縣政府配發的振興劵、金門酒廠所配發之振興酒及三節配酒等，皆可由戶長代領，屢屢出現爭議。圖／警方提供
金門縣政府配發的振興劵、金門酒廠所配發之振興酒及三節配酒等，皆可由戶長代領，屢屢出現爭議。圖／警方提供
金門警方陸續接獲數起民眾報案，指稱金門縣政府近期所配發之振興劵、金門酒廠所配發之振興酒及三節配酒等，皆遭設籍同址的戶長冒領並變賣之情事，提醒民眾不要因小失大。圖／警方提供
金門警方陸續接獲數起民眾報案，指稱金門縣政府近期所配發之振興劵、金門酒廠所配發之振興酒及三節配酒等，皆遭設籍同址的戶長冒領並變賣之情事，提醒民眾不要因小失大。圖／警方提供

金門 偽造文書 身分證

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