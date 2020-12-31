改裝族注意了！ 明起北市4處「聲音照相」執法上路

自元旦起，台北市將啟動「固定式高噪音車輛偵測攝影系統」，只要行駛中車輛的分貝數高於86分貝，就會被自動「拍照」，再經過系統設備及人工雙重判讀確認無誤即直接取締告發，依法開罰1800至3600元罰鍰。

台北市將啟動經環保署驗證通過的「固定式高噪音車輛偵測攝影系統」，取締行駛中超標的高噪音車輛，只要汽機車行駛時分貝超過標準就會被自動「拍照」，經過系統設備及人工雙重判讀確認無誤即直接取締告發，依噪音管制法規定開罰1800至3600元罰鍰。

環保局表示，但像消防車、救護車及警備車等執行公務之車輛，或非車輛本身發出聲音及多輛車同時經過等，將予排除。

環保局指出，北市現有4套「固定式高噪音車輛偵測攝影系統」，目前均架設在市區道路限速50公里以下之道路，分別在內湖區瑞光路、中山區復興北路、文山區羅斯福路五段、和士林區仰德大道一段。依110年1月1日正式實施的機動車輛行駛噪音之噪音管制標準，行駛中車輛的分貝數不可高於86分貝。此外，在架設點前方100公尺至300公尺間，已設置「前有聲音照相 請降低音量行駛」的告示牌，提醒汽機車駕駛。

環保局強調，執法過程採取「三重認證」和「雙重把關」原則。硬體方面，為確保設備的準確度與公正性，均依環保署所公告的法規要求，經由「三重認證」，即噪音計須通過標準檢驗局檢定認證（每兩年檢定1次）；聲音照相系統通過環保署比測驗證（每年比測1次）；未來硬體設備每3天校正1次及每5分鐘對時1次。

環保局表示，對於違規案件判定也會執行「雙重把關」，首先會扣除環境背景干擾進行背景音量修正、確認最大風速小於5m/s，氣象條件為無雨及路乾，此外，為釐清其他音源的干擾，也會保留紀錄事件前後3秒影像，以確認事件噪音來源，未有其他音源像是執行公務車輛（救護車、消防車等）、他人鳴按喇叭、路面施工等干擾，並會邀請環保署相關業務單位人員共同審視及逐項確認後，方會正式告發裁罰。