聽新聞
test
0:00 / 0:00
中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道 車流嚴重回堵
國道一號中山高南下306K附近中午12點半左右一輛貨櫃車翻覆，橫向佔據南下所有車道與一半路肩，目前還在等待拖吊，造成後方車流完全靜止不動，只能少量車勉強從路肩穿過。
警方表示，車流已經回堵近3公里，而且短時間內會越來越嚴重，呼籲南下用路人改提早由下營系統交流道至台84線改道，以免受困車陣，影響年節旅程。
不過台84線官田路段也因為許多車輛已經改道，目前開始塞車。有駕駛人反映，現在沿路走走停停已經塞了約3公里。
台南市消防局表示，勤務指揮中心中心派遣麻豆及佳里出動2車7人前往處理，麻豆車組到達現場，回報現場為連結車翻覆佔用內中外三線車道，連結車駕駛已自行脫困人在中央分隔島旁。佳里救護車到達現場，受傷黃姓駕駛約40歲，頭部擦傷，意識清楚，送往麻豆新樓醫院治療。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言