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中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道 車流嚴重回堵

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中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道 車流嚴重回堵

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

國道一號中山高南下306K附近中午12點半左右一輛貨櫃車翻覆，橫向佔據南下所有車道與一半路肩，目前還在等待拖吊，造成後方車流完全靜止不動，只能少量車勉強從路肩穿過。

警方表示，車流已經回堵近3公里，而且短時間內會越來越嚴重，呼籲南下用路人改提早由下營系統交流道至台84線改道，以免受困車陣，影響年節旅程。

不過台84線官田路段也因為許多車輛已經改道，目前開始塞車。有駕駛人反映，現在沿路走走停停已經塞了約3公里。

台南市消防局表示，勤務指揮中心中心派遣麻豆及佳里出動2車7人前往處理，麻豆車組到達現場，回報現場為連結車翻覆佔用內中外三線車道，連結車駕駛已自行脫困人在中央分隔島旁。佳里救護車到達現場，受傷黃姓駕駛約40歲，頭部擦傷，意識清楚，送往麻豆新樓醫院治療。

中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道，車流嚴重回堵。記者周宗禎/翻攝
中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道，車流嚴重回堵。記者周宗禎/翻攝
中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道，車流嚴重回堵。記者周宗禎/翻攝
中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道，車流嚴重回堵。記者周宗禎/翻攝

車道 塞車 國道

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