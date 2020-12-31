中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道 車流嚴重回堵

國道一號中山高南下306K附近中午12點半左右一輛貨櫃車翻覆，橫向佔據南下所有車道與一半路肩，目前還在等待拖吊，造成後方車流完全靜止不動，只能少量車勉強從路肩穿過。

警方表示，車流已經回堵近3公里，而且短時間內會越來越嚴重，呼籲南下用路人改提早由下營系統交流道至台84線改道，以免受困車陣，影響年節旅程。

不過台84線官田路段也因為許多車輛已經改道，目前開始塞車。有駕駛人反映，現在沿路走走停停已經塞了約3公里。