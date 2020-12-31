影／竹南龍山路大火 鐵皮屋電器維修店及倉庫燒毀

苗栗縣竹南鎮龍山路三段一處鐵皮屋音響電器維修店及倉庫上午9點發生火警，火場存放有乙炔、氧氣及瓦斯鋼瓶，火勢猛烈，大量濃煙竄出，苗栗縣消防局據報派員趕到現場，兵分多路以水線防護相鄰的鐵皮屋建築，避免受波及，近10點時將火勢撲滅進行殘火處理；這場大火燒毀兩幢相連的鐵皮屋，無人傷亡，起火原因待調查。

苗栗縣消防局指出，上午9點10分接獲通報龍山路三段的鐵皮屋起火，消防局立即派遣竹南、頭份、後龍、造橋等地消防分隊趕往救援，現場起火的建築物是連棟鐵皮屋構造，第一間是倉庫、第二間電器維修店，相鄰建築也是鐵皮屋，消防人員布水線防止延燒，上午9點52分火勢熄滅，持續進行殘火處理到上午近11點。