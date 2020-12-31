聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流襲新竹獨居盲翁失蹤一夜 被發現時緊抱檳榔樹發抖
新竹縣新埔鎮一名七旬失智且雙目失明的張老翁，昨日中午寒流來襲時卻被居服員發現失蹤，因氣溫不到10度，擔心老翁在外會失溫發生意外，員警獲報後立刻展開尋找，果然在老翁住家附近山溝內，發現老翁全身冷得發抖緊抓檳榔樹，差點就可能凍僵在戶外，經緊急送醫才撿回一命。
張姓老翁（75歲）是在昨日中午被每天送餐的居家照服員發現失蹤而報警；范姓居家照服員表示，他中午時如平常一樣固定送餐到老翁家，沒想到敲門卻無人應門，他入內後沒有發現老翁身影，還看見前一天的晚飯原封不動擺在桌上，立刻驚覺大事不對，馬上報警求救。
新埔警分局接獲報案後，研判老翁應是離家後走失，擔心寒流來襲老翁恐怕在外無法支撐太久，照門派出所副所長范杉君立刻派員搜找，但整個下午都一無所獲，原本正當眾人不安情緒升高時，警員陳偉協同義警邱維鈞不死心再到張翁家旁的山溝查看，竟然赫見張翁就在其中。
員警描述，當時發現張翁時他正緊抱檳榔樹發抖，顯然已經在該處待了一段時間，他趕緊脫下警用外套給老翁披上保暖，並呼叫救護車將人送醫，所幸老翁除了輕微失溫並無大礙，也讓警方及平時照顧老翁的居家照服員鬆了口氣。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言