寒流襲新竹獨居盲翁失蹤一夜 被發現時緊抱檳榔樹發抖

新竹縣新埔鎮一名七旬失智且雙目失明的張老翁，昨日中午寒流來襲時卻被居服員發現失蹤，因氣溫不到10度，擔心老翁在外會失溫發生意外，員警獲報後立刻展開尋找，果然在老翁住家附近山溝內，發現老翁全身冷得發抖緊抓檳榔樹，差點就可能凍僵在戶外，經緊急送醫才撿回一命。

張姓老翁（75歲）是在昨日中午被每天送餐的居家照服員發現失蹤而報警；范姓居家照服員表示，他中午時如平常一樣固定送餐到老翁家，沒想到敲門卻無人應門，他入內後沒有發現老翁身影，還看見前一天的晚飯原封不動擺在桌上，立刻驚覺大事不對，馬上報警求救。

新埔警分局接獲報案後，研判老翁應是離家後走失，擔心寒流來襲老翁恐怕在外無法支撐太久，照門派出所副所長范杉君立刻派員搜找，但整個下午都一無所獲，原本正當眾人不安情緒升高時，警員陳偉協同義警邱維鈞不死心再到張翁家旁的山溝查看，竟然赫見張翁就在其中。