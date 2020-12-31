疑開車恍神 泰山男凌晨街口釀三連環車禍幸僅2傷

27歲廖姓男子今天凌晨0時許載著朋友李男（29歲）行經新北市泰山區新五路與楓江路口時，疑因恍神追撞前方停等紅燈的小貨車，貨車因撞擊力道再往前衝撞前方陳男（50歲），廖、李兩人一度受困車內，所幸消防救出送醫後無生命危險，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，當時廖開車與李直行新五路段往五股方向時，疑因恍神未注意到前方紅燈，追撞停等紅燈的小貨車26歲羅姓駕駛，羅因此撞擊前方陳姓駕駛的轎車。廖與李車輛在高速衝撞下變形，兩人一度受困車內無法脫困，在消防到場使用機具破壞車體後才順利脫困，送醫檢查發現兩人全身多處擦挫傷，但無生命危險。