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疑開車恍神 泰山男凌晨街口釀三連環車禍幸僅2傷

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

27歲廖姓男子今天凌晨0時許載著朋友李男（29歲）行經新北市泰山區新五路與楓江路口時，疑因恍神追撞前方停等紅燈的小貨車，貨車因撞擊力道再往前衝撞前方陳男（50歲），廖、李兩人一度受困車內，所幸消防救出送醫後無生命危險，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，當時廖開車與李直行新五路段往五股方向時，疑因恍神未注意到前方紅燈，追撞停等紅燈的小貨車26歲羅姓駕駛，羅因此撞擊前方陳姓駕駛的轎車。廖與李車輛在高速衝撞下變形，兩人一度受困車內無法脫困，在消防到場使用機具破壞車體後才順利脫困，送醫檢查發現兩人全身多處擦挫傷，但無生命危險。

經酒測，發現三人均無酒駕，初步研判肇事原因是廖未注意前方車況所致，後續交由交通分隊處理。

廖撞擊前方小貨車後，小貨車再衝撞前方車輛。記者柯毓庭／翻攝
廖撞擊前方小貨車後，小貨車再衝撞前方車輛。記者柯毓庭／翻攝
廖的車輛車頭變形全毀，車上兩人一度受困車內。記者柯毓庭／翻攝
廖的車輛車頭變形全毀，車上兩人一度受困車內。記者柯毓庭／翻攝

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