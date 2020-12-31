影／竊賊推車沿路行竊安全帽、展示用樂透彩券 土城警鷹眼逮人

新北市黃姓男子昨天推著手推車沿路偷東西被民眾發現，警方獲報調閱監視器，不到40分鐘就當街攔下查獲，車上裝有置物箱、安全帽、酒、展示用樂透彩券等贓物，價值約3萬元，經警方清查，受害民眾共有9人，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警方昨天下午2時8分許接獲民眾報案，在土城區金城路2段有一名男子推著大賣場的手推車，沿路竊取機車機車置物箱上物品，警方獲報調閱沿路監視器畫面，於下午2時50分在金城路2段22巷內發現黃嫌推著家樂福手推車，內裝置物箱、安全帽、加熱食物、高梁酒及展示用樂透彩券等贓物，價值約3萬元。