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影／竊賊推車沿路行竊安全帽、展示用樂透彩券 土城警鷹眼逮人

聯合報 / 聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市黃姓男子昨天推著手推車沿路偷東西被民眾發現，警方獲報調閱監視器，不到40分鐘就當街攔下查獲，車上裝有置物箱、安全帽、酒、展示用樂透彩券等贓物，價值約3萬元，經警方清查，受害民眾共有9人，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警方昨天下午2時8分許接獲民眾報案，在土城區金城路2段有一名男子推著大賣場的手推車，沿路竊取機車機車置物箱上物品，警方獲報調閱沿路監視器畫面，於下午2時50分在金城路2段22巷內發現黃嫌推著家樂福手推車，內裝置物箱、安全帽、加熱食物、高梁酒及展示用樂透彩券等贓物，價值約3萬元。

經警方清查被害共有9人，黃嫌供稱因沒工作無法過日子才會下手行竊。警詢後今天依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市黃姓無業男子昨天推著手推車沿路行竊被民眾發現報案，警方調閱沿路監視器，獲報後不到40分鐘就當街查獲。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓無業男子昨天推著手推車沿路行竊被民眾發現報案，警方調閱沿路監視器，獲報後不到40分鐘就當街查獲。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓無業男子昨天推著手推車沿路行竊被民眾發現報案，警方調閱沿路監視器，獲報後不到40分鐘就當街查獲。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓無業男子昨天推著手推車沿路行竊被民眾發現報案，警方調閱沿路監視器，獲報後不到40分鐘就當街查獲。記者王長鼎／翻攝

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