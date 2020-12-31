網戀遇真愛？熟女為愛衝昏頭欲匯36萬 警阻止才知被騙

台中市警局烏日分局烏日派出所今天說，一名劉姓熟女日前準備匯36萬元至外國銀行帳戶，還好烏日郵局行員機警報警，警方細問下才吐露是遇外國真愛「聯合國軍官」要匯款當「聘金」，協助買機票來台結婚，後經警方協助查證，才揭開騙局，劉女才大夢初醒，取消匯款，保住36萬元省吃儉用存款。

烏日郵局行員發現劉姓女子等待匯款期間，歹徒不斷以LINE催促劉女匯款，細心詢問匯款用途及確認匯款外國帳戶後，發覺事態嚴重，一面與婦人聊天拖延匯款，一面暗中通報警方前來。

警方獲報立馬到場，單身的劉姓女子表示，她在交友網站認識一名自稱被聯合國派往敘利亞部隊工作的網友，對方出示帥氣軍裝及生活照，並連結聯合國軍隊網站，介紹其英勇事蹟，她信以為真，談起網戀。

劉女指出，近日對方展開猛烈追求，表示很想來台灣結婚，但因身陷敘利亞戰區無法使用當地銀行提領現金，拜託她利用外幣匯新台幣36萬元至第三國土耳其銀行，以便買機票來台定居、結婚，她就把這36萬元當聘金，赴烏日郵局匯款。