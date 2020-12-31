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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

影／汐止工人跑到北投工廠偷工具 辯稱「喝醉全忘了」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市江姓男子平時打臨工維生，日前到北投區一家工廠見周邊四下無人，涉嫌從窗戶闖入行竊，警方獲報展開追查，他到案稱「喝了酒，全都忘了」，警方依竊盜罪嫌將他送辦。

據調查，江男（57歲）住在汐止，平時都在汐止活動，卻跑到北投的工廠行竊，十分怪異，且警方查出他跟工廠廠主也不認識，究竟為何他挑北投區工廠下手？他也不如實交代原因。

警方調查，江男本月22日下午1點多，闖入承德路七段一處巷內工廠，竊取3個磨角器、1把鐵尺，價值大約7000多元新台幣。警方獲報展開追查，25日通知他到案，他否認犯行，稱酒醉「忘了」。

工廠廠主本不願提告，警方勸導廠主切勿姑息，說服廠主完成提告程序。警方說，年終將近，家中可能存放較多現金，呼籲民眾及店家提高警覺，門窗上鎖，一樓住家最好增設鐵窗，如發現有可疑人士出沒，迅速報警處理，減少住宅竊盜案發生。

工廠內監視器清楚拍下江男偷竊行為。記者蔡翼謙／翻攝
工廠內監視器清楚拍下江男偷竊行為。記者蔡翼謙／翻攝
工廠內監視器清楚拍下江男偷竊行為。記者蔡翼謙／翻攝
工廠內監視器清楚拍下江男偷竊行為。記者蔡翼謙／翻攝

北投 汐止 竊盜

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