影／汐止工人跑到北投工廠偷工具 辯稱「喝醉全忘了」
台北市江姓男子平時打臨工維生，日前到北投區一家工廠見周邊四下無人，涉嫌從窗戶闖入行竊，警方獲報展開追查，他到案稱「喝了酒，全都忘了」，警方依竊盜罪嫌將他送辦。
據調查，江男（57歲）住在汐止，平時都在汐止活動，卻跑到北投的工廠行竊，十分怪異，且警方查出他跟工廠廠主也不認識，究竟為何他挑北投區工廠下手？他也不如實交代原因。
警方調查，江男本月22日下午1點多，闖入承德路七段一處巷內工廠，竊取3個磨角器、1把鐵尺，價值大約7000多元新台幣。警方獲報展開追查，25日通知他到案，他否認犯行，稱酒醉「忘了」。
工廠廠主本不願提告，警方勸導廠主切勿姑息，說服廠主完成提告程序。警方說，年終將近，家中可能存放較多現金，呼籲民眾及店家提高警覺，門窗上鎖，一樓住家最好增設鐵窗，如發現有可疑人士出沒，迅速報警處理，減少住宅竊盜案發生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言