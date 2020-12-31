影／汐止工人跑到北投工廠偷工具 辯稱「喝醉全忘了」

台北市江姓男子平時打臨工維生，日前到北投區一家工廠見周邊四下無人，涉嫌從窗戶闖入行竊，警方獲報展開追查，他到案稱「喝了酒，全都忘了」，警方依竊盜罪嫌將他送辦。

據調查，江男（57歲）住在汐止，平時都在汐止活動，卻跑到北投的工廠行竊，十分怪異，且警方查出他跟工廠廠主也不認識，究竟為何他挑北投區工廠下手？他也不如實交代原因。

警方調查，江男本月22日下午1點多，闖入承德路七段一處巷內工廠，竊取3個磨角器、1把鐵尺，價值大約7000多元新台幣。警方獲報展開追查，25日通知他到案，他否認犯行，稱酒醉「忘了」。