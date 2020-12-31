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台南婦人疑不堪照顧中風先生 持刀刺死病夫後自殺送醫

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市今天發生家庭悲劇，69歲劉姓男子中風長期在家卧病，他的李姓妻子，疑受不了長期照顧病夫壓力，今天清晨5點多涉嫌持刀殺死先生後，再持刀自殺，被女兒發現後緊急送醫急救。

這起命案發生於今天清晨約5點多，65歲劉妻在台南市安南區住處1樓房間，涉嫌持水果刀朝先生心臟刺殺後，劉女兒在工廠上晚班，今天上午8點多回家發現此事，報消防人員搶救。劉妻情緒激動，持刀往左胸猛刺，大量出血，被緊急送醫搶救。

鄰居說，劉家搬來這起裡將近3年，劉先生中風長期卧病在床，還插鼻胃管，妻子很用心照顧每天外出買早餐後就在家照顧先生，想不到在過年前最好後一天，發生這種令人憾事的事情。

轄區警方獲報到場採證調查，釐清案情中。

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台南市發生家庭悲劇命案，警方到場採證。記者黃宣翰/攝影
台南市發生家庭悲劇命案，警方到場採證。記者黃宣翰/攝影
台南市發生妻子涉嫌持刀殺死病夫後自殺悲劇，員警到場採證。記者黃宣翰/攝影
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殺人

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