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大火燒不停 高雄仁武食品廠火勢延燒4間工廠

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市仁武區鳳仁路食品公司今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，黑煙竄入天際，連數公里外的高速公路都看得見火勢尚未受到控制，現場仍有火苗在竄燒。

今天上午7點21分，仁武區鳳仁路369巷一家食品有限公司通報火警，因起火點是一棟鐵皮覆蓋工廠，緊鄰著四間連棟工廠，火勢一路延燒過去，總共有五家工廠起火，至今仍在灌救中，因失火工廠位處工業區內，鄰近工廠林立，許多員工都無法專心上班，在附近觀望關心火勢。

高市消防局指出，共出動仁武、楠梓、大社、新莊、右昌、橋頭、鼎金、鳥松分隊分隊，20車52人前往搶救。四大隊大隊長林原興指出，起火點是一處食品工廠，儲放大量沙拉油與食品原料，起火後火勢十分猛烈，快速延燒至隔壁連棟工廠，所幸各工廠一早都還沒有人上班，沒有人受困或受傷，起火原因還要深入調查。

高市鳳仁路一間食品工廠今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，消防人員仍在灌救中。記者徐白櫻／攝影
高市鳳仁路一間食品工廠今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，消防人員仍在灌救中。記者徐白櫻／攝影
高市鳳仁路一間食品工廠今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，消防人員仍在灌救中。記者徐白櫻／攝影
高市鳳仁路一間食品工廠今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，消防人員仍在灌救中。記者徐白櫻／攝影
高市鳳仁路一間食品工廠今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，消防人員仍在灌救中。記者徐白櫻／攝影
高市鳳仁路一間食品工廠今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，消防人員仍在灌救中。記者徐白櫻／攝影
食品工廠大火延燒至隔壁工廠，內部火勢尚未獲得控制。記者徐白櫻／攝影
食品工廠大火延燒至隔壁工廠，內部火勢尚未獲得控制。記者徐白櫻／攝影

大火 高速公路

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