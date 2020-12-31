大火燒不停 高雄仁武食品廠火勢延燒4間工廠

高雄市仁武區鳳仁路食品公司今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，黑煙竄入天際，連數公里外的高速公路都看得見火勢尚未受到控制，現場仍有火苗在竄燒。

今天上午7點21分，仁武區鳳仁路369巷一家食品有限公司通報火警，因起火點是一棟鐵皮覆蓋工廠，緊鄰著四間連棟工廠，火勢一路延燒過去，總共有五家工廠起火，至今仍在灌救中，因失火工廠位處工業區內，鄰近工廠林立，許多員工都無法專心上班，在附近觀望關心火勢。