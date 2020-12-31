快訊

北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保險業前妻將客戶約至家中 前夫吃醋竟拿菜刀質問追砍

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣一名從事保險業的女子將男客戶約到家中談保險，未料同居約30歲的阮姓前夫因此醋意大發，認為男客戶是前妻新歡，竟拿菜刀要砍人，警方獲報到場時2人正好追逐至屋外，警方也快速將阮男制伏並逮捕，所幸這起事件並未造成任何傷亡，全案依妨害自由罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警方表示，29日上午10點許接獲民眾報案，在湖口鄉新興路有民眾持刀發生糾紛，警方獲報後立即前往現場，到場時阮男情緒激動，手中拿著菜刀正好從屋內衝出，想追砍逃至屋外的男子。

經警方了解，阮男與前妻離婚後仍同居，當天前妻將客戶約至家中談保險簽約事宜，阮男因吃醋，認為前妻與客戶關係不單純，拿著菜刀上前質問，但客戶的解釋也無法讓阮男情緒緩和，甚至追砍客戶。

警方到場後，立刻喝令阮男丟棄菜刀並趴下，警方手持透明圓盾、長警棍及噴辣椒水將他壓制逮捕，全案依妨害自由罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警方到場後，立刻喝令阮男丟棄菜刀並趴下，警方手持透明圓盾、長警棍及噴辣椒水將他壓制逮捕。圖／警方提供
警方到場後，立刻喝令阮男丟棄菜刀並趴下，警方手持透明圓盾、長警棍及噴辣椒水將他壓制逮捕。圖／警方提供

新竹 保險

延伸閱讀

期貨鑽石獎活動 開跑

桃園到新竹備援自來水管明年1月完工 日供新竹20萬噸水

保險資金多一條出路 金管會將開放投資「免保證商業本票」

赴友人酒攤 別人吵架無辜的他慘遭砍死

相關新聞

影／高雄仁武食品工廠起火 鐵皮屋火勢猛烈

高雄市仁武區鳳仁路一家食品公司今早發生大火，鐵皮建築物出現熊熊烈焰，高市消防局出動仁武、楠梓等鄰近分隊出動20車52人前往...

彩券行灑油縱火燒死母親 判賠父親300萬、再判刑17年

新北市新店區彩券行今年1月發生縱火案，男子林偉華懷疑家人在背後說他壞話，與家人口角後持汽油朝胞姊潑灑、縱火，導致林男母親...

大火燒不停 高雄仁武食品廠火勢延燒4間工廠

高雄市仁武區鳳仁路食品公司今早發生大火，火勢猛烈延燒至隔壁四家廠房，黑煙竄入天際，連數公里外的高速公路都看得見火勢尚未受...

網戀遇真愛？熟女為愛衝昏頭欲匯36萬 警阻止才知被騙

台中市警局烏日分局烏日派出所今天說，一名劉姓熟女日前準備匯36萬元至外國銀行帳戶，還好烏日郵局行員機警報警，警方細問下才...

影／汐止工人跑到北投工廠偷工具 辯稱「喝醉全忘了」

台北市江姓男子平時打臨工維生，日前到北投區一家工廠見周邊四下無人，涉嫌從窗戶闖入行竊，警方獲報展開追查，他到案稱「喝了酒...

台南婦人疑不堪照顧中風先生 持刀刺死病夫後自殺送醫

台南市今天發生家庭悲劇，69歲劉姓男子中風長期在家卧病，他的李姓妻子，疑受不了長期照顧病夫壓力，今天清晨5點多涉嫌持刀殺死先生後，再持刀自殺，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。