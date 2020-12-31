保險業前妻將客戶約至家中 前夫吃醋竟拿菜刀質問追砍

新竹縣一名從事保險業的女子將男客戶約到家中談保險，未料同居約30歲的阮姓前夫因此醋意大發，認為男客戶是前妻新歡，竟拿菜刀要砍人，警方獲報到場時2人正好追逐至屋外，警方也快速將阮男制伏並逮捕，所幸這起事件並未造成任何傷亡，全案依妨害自由罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警方表示，29日上午10點許接獲民眾報案，在湖口鄉新興路有民眾持刀發生糾紛，警方獲報後立即前往現場，到場時阮男情緒激動，手中拿著菜刀正好從屋內衝出，想追砍逃至屋外的男子。

經警方了解，阮男與前妻離婚後仍同居，當天前妻將客戶約至家中談保險簽約事宜，阮男因吃醋，認為前妻與客戶關係不單純，拿著菜刀上前質問，但客戶的解釋也無法讓阮男情緒緩和，甚至追砍客戶。