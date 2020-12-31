高雄前鎮漁港傳外籍漁工械鬥 原來是有人踩到玻璃

高雄前鎮漁港昨天深夜傳出外籍漁工口角，其中1名越南籍男子摔破酒瓶，不慎踩到破裂的玻璃碎片遭割傷，由消防隊協助送醫。警方表示，並未有聚眾滋事事故。

高雄市警前鎮分局今天上午表示，昨天深夜11點43分許，警方接獲民眾報案，稱前鎮漁港南一路港岸邊有外籍漁工聚集滋事，巡邏警組及快打部隊立即前往處理，發現現場沒有打架情形，現場只有5名外籍漁工在場，包括2名越南籍、3名印尼籍漁工，其中1名越南籍的男子左腳受傷，送小港醫院治療後已無大礙。

警方了解，這名越南籍男子和另2名越南同伴喝酒，他與其中1人吵架，不慎摔破酒瓶，踩到玻璃碎片才受傷。和他吵架的越南漁工在警方到場前，已經離開，而3名印尼漁工和他們不認識，也沒參與吵架或鬥毆。

警方表示，並沒有聚眾滋事事故，沒查辦任何人。