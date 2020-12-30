就快到家! 高雄5歲女童遭撞送醫不治

高雄市永安區一名5歲女童昨天下午5時許坐母親機車前座從維新路、光明9巷路口直行返家，遭陳姓男子駕駛的休旅車左轉撞上，女童因未戴安全帽又疑似頭部、前胸撞及機車儀表板、休旅車車門，造成顱內、胸腔出血，送醫後不治，據了解，雙方都住附近，卻不幸在到家前發生憾事。

據指，24歲蔡姓女子當時騎機車載女兒及19歲胞弟剛吃完晚餐準備回光明7巷住家，疑因天色昏暗，加上蔡女機車沒開大燈，遭對向陳男（39歲）休旅車左轉撞上，蔡女3人被撞倒，女童跟蔡女皆沒戴安全帽，女童因站在機車前腳踏板上受傷最重，蔡女右手骨折、全身多處擦挫傷，蔡的胞弟也有手腳擦傷。

陳男車上載著太太跟2個小孩，當時他準備左轉進光明9巷返家，疑因沒及時發現對向來車、提早左轉，才在路口發生碰撞。警方到場對雙方駕駛實施酒測，酒測值皆為零，詳細肇事原因有待調查。

警方初步研判，肇事原因是因陳男「左轉彎未禮讓直行車先行」，蔡女「未注意前方動態」、「未戴安全帽」、「機車附載人員未依規定」與「未依規定使用燈光」等多重因素。