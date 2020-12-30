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就快到家! 高雄5歲女童遭撞送醫不治

聯合報 / 記者陳玫伶邱奕能／高雄即時報導

高雄市永安區一名5歲女童昨天下午5時許坐母親機車前座從維新路、光明9巷路口直行返家，遭陳姓男子駕駛的休旅車左轉撞上，女童因未戴安全帽又疑似頭部、前胸撞及機車儀表板、休旅車車門，造成顱內、胸腔出血，送醫後不治，據了解，雙方都住附近，卻不幸在到家前發生憾事。

據指，24歲蔡姓女子當時騎機車載女兒及19歲胞弟剛吃完晚餐準備回光明7巷住家，疑因天色昏暗，加上蔡女機車沒開大燈，遭對向陳男（39歲）休旅車左轉撞上，蔡女3人被撞倒，女童跟蔡女皆沒戴安全帽，女童因站在機車前腳踏板上受傷最重，蔡女右手骨折、全身多處擦挫傷，蔡的胞弟也有手腳擦傷。

陳男車上載著太太跟2個小孩，當時他準備左轉進光明9巷返家，疑因沒及時發現對向來車、提早左轉，才在路口發生碰撞。警方到場對雙方駕駛實施酒測，酒測值皆為零，詳細肇事原因有待調查。

警方初步研判，肇事原因是因陳男「左轉彎未禮讓直行車先行」，蔡女「未注意前方動態」、「未戴安全帽」、「機車附載人員未依規定」與「未依規定使用燈光」等多重因素。

有民眾表示，機車腳踏板搭載幼童時，應請幼童面對並抱緊駕駛較為安全。岡山警分局提醒，機車載幼童應為小朋友準備安全帽再上路，此外轉彎車應禮讓直行車先行，直行車輛須隨時注意前方動態，夜間行駛開啟大燈，提醒他車注意，避免衍生遺憾交通事故

高雄市永安區昨下午發生機車與汽車擦撞，造成1死2傷車禍，一名5歲女童送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區昨下午發生機車與汽車擦撞，造成1死2傷車禍，一名5歲女童送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區昨下午發生機車與汽車擦撞，造成1死2傷車禍，一名5歲女童送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市永安區昨下午發生機車與汽車擦撞，造成1死2傷車禍，一名5歲女童送醫不治。記者陳玫伶／翻攝

休旅車 酒測 事故

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