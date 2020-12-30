12年後員警升所長 慣竊再度交手遭繩之以法
桃園市楊梅警分局草湳派出所長張傑凱昨凌晨2點，與警員江爵安查緝竊車犯至新竹縣湖口鄉，逮到57歲的張姓竊嫌；張傑凱發現12年前他還在湖口當基層員警時，張嫌就是地方慣竊，以雷同竊盜案遭追捕逃逸，沒想到多年後「再度交手」，順利將他繩之以法。
楊梅警分局草湳派出所表示，昨凌晨0點獲報有小貨車遭竊，循線追查，於楊梅區楊湖路一段654巷附近查獲該車，張嫌發現事跡敗露，一路逃竄至新竹縣湖口鄉中山路三段附近棄車逃逸，警方追上並制伏張嫌。
警方一查身分才發現，張嫌就是所長張傑凱12年前當基層員警，在新竹湖口地區的慣竊；過去張所長也曾因竊盜案追緝張嫌，未查到張嫌下落，12年後再度交手，終被查緝到案，並依違反汽車竊盜及普通竊盜案罪嫌移送地檢偵辦。
報案不到3小時就破案，過程中員警江爵安右手掌不慎遭壓傷，造成掌骨骨裂，副分局長楊昌祐趕至草湳所頒發慰問禮金及禮盒。
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