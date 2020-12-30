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高雄三民區5樓透天民宅火警 1男命危送醫

中央社 / 高雄30日電

高雄市三民區皓東路一棟5層樓透天民宅今天下午發生火警，警消到場救出受困4人，但其中一名年約65歲詹姓男子已無生命跡象；現場火勢已在近4時撲滅，詳細起火原因仍待調查。

高雄市消防局今天下午3時多獲報，三民區皓東路一棟5層樓透天民宅失火，消防局大隊長陳明桐帶隊19車57人到場搶救，發現1樓有濃煙竄出，立即佈線搶救受困民眾，並在1樓救出約65歲詹男，3樓到4樓分別救出約68歲男子、55歲女子，兩人未送醫；另5樓救出約68歲女子，送往高雄醫學大學。

不過，詹男被救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），目前送醫搶救。

警消初判起火點是位於1樓客廳家具，至於有民眾指稱起火前看到一名男子從民宅內跑出來，轄區高雄市政府警察局三民二分局正在調閱監視器相關畫面，釐清是否有遭縱火可能。

高雄市 透天 警察

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