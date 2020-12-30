影／男子掉化糞池淹死 妻抱稚兒悲痛萬分

彰化縣二林鎮武山巷一處畜牧場34歲林姓員工今天下午2點多要清理化糞池水管時，疑因風大摔落化糞池，消防隊到場搶救，將林男從化糞池打撈上岸，林男已無生命跡象，經送醫搶救後仍不治，林妻獲報後，帶著二名稚兒到醫院悲痛萬分。

林男今天下午2點和同事要一起去修化糞汙水處理槽時，他先爬梯子上去，在下方的同事突聽到他「啊」一聲，就沒看到他身影，員工趕緊通報老闆，並通知消防隊前來搶救。

由於化糞堆肥場深及4公尺，消防人員從下午2點多接獲通報後，打撈了約40分鐘才將林男打撈上岸，但林男已無呼吸心跳，警消將他送二林基督教醫院急救，醫院表示，經搶救半小時，仍宣告不治。