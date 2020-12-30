西門町舉牌「徵炮友」 女優、網紅等5人被警法辦

西門町商圈近日頻頻有人舉厚紙板徵友，今午又出現兩名女子舉牌「徵炮友」，並提及徵友條件「13cm以上、乾淨溫柔」，其身分遭起底是網紅及女優，因此舉恐有觸法之虞，警方下午將2女及3名同行男子帶返警局偵詢，全案將朝妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例方向偵辦。

據悉，2名女子皆姓陳，綽號「黎兒」的28歲陳女及綽號「橫綱凱咪」的32歲陳姓女網紅，為炒作某成人片公司知名度，今天下午1時許到西門町商圈內舉牌。黎兒持紙板「徵炮友」，提及「13cm以上、乾淨溫柔」，並留下LINE QR code供人加入，橫綱凱咪則持紙板，寫著「幫她徵炮友」。

因2人舉牌內容有性暗示，除了在網路上引發熱議，也引來警方關注，轄區西門町派出所下午派員到場，將2人及同行3名男子帶返派出所釐清案情。