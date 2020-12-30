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3歲女童誤被反鎖車內 員警到場秒解救

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市彌陀區一名3歲女童本月25日中午在大人離開汽車取物時，不慎把自己反鎖車內，她的姑姑吳姓婦人在車外非常慌張，女童也被嚇哭，吳婦又因手機放在車內，只好請路人到附近派出所求助，幸好經員警協助，順利開啟車門救出女童。

吳姓婦人表示，她原駕車到家中養殖魚塭的工寮想拿東西，當她下車到後座準備抱女童，沒想到女童不小心按到車鎖鍵把自己反鎖在車內，吳婦試圖引導女童從車內解鎖，但女童聽不懂大人指示，失去耐心且一時驚慌下開始大哭，因吳婦沒帶手機下車，只好請路人到附近派出所求援。

岡山警分局舊港所警員到場，吳婦正焦急拍打車窗，試圖安撫女童情緒，員警先嘗試打開車尾門，但因車尾門鎖住打不開，後來改從左後門輕輕一拉，車門順利開啟，吳婦趕忙將女童抱出來，幸好女童沒有受到太大驚嚇，身體也無大礙。

岡山警分局提醒，民眾平時應熟悉車輛自鎖功能，離開車輛時一定要熄火並拔掉鑰匙，勿將孩童單獨留於車內，避免危險發生。

岡山警分局員警協助救出被自己反鎖車內的3歲女童，所幸女童無大礙。記者陳玫伶／翻攝
岡山警分局員警協助救出被自己反鎖車內的3歲女童，所幸女童無大礙。記者陳玫伶／翻攝

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