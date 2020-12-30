快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／媽騎車3貼女童遭撞死 目擊者：上車前都還在哭泣

聯合報 / 記者陳玫伶邱奕能／高雄即時報導

高雄市蔡姓女子騎機車載著5歲女兒、19歲胞弟，不幸遭開車的陳姓男子撞上，蔡女等人倒地，其中5歲女童遭撞倒，在送上救護車前仍不斷哭泣，沒想到送醫急救後，仍回天乏術。

據了解，昨天下午5點46分時，蔡女（24歲）騎機車載著5歲女兒還有19歲胞弟，在永安區維新路、光明9巷口，被從維新路西向要左轉光明9巷口、開著休旅車的陳男（39歲）撞上。

因蔡女及女童未戴安全帽，女童又站立在機車腳踏板上，車禍後3人倒地，蔡女右手骨折、全身多處擦挫傷，蔡的胞弟也有手腳擦傷，至於5歲女童則因顱內、胸腔出血，送往榮總急救後，於晚間7點多時由院方宣告不治死亡。

目擊者說，女童在被撞倒後，仍坐在地上不斷哭泣，直到消防救護員到場後，還由女童的媽媽抱著她上救護車，不過不久後即傳出無呼吸心跳。

警方初步研判，肇事原因是因陳「左轉彎未禮讓直行車先行」，蔡則是「未注意前方動態」、「未戴安全帽」、「機車附載人員未依規定」等多重因素，雙方駕駛經酒測後，酒測值皆為零，詳細肇事原因有待警方釐清中。

高雄蔡姓女子騎機車，載著5歲女兒、19歲胞弟，不幸遭開車的陳姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝
高雄蔡姓女子騎機車，載著5歲女兒、19歲胞弟，不幸遭開車的陳姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝
高雄蔡姓女子騎機車，載著5歲女兒、19歲胞弟，不幸遭開車的陳姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝
高雄蔡姓女子騎機車，載著5歲女兒、19歲胞弟，不幸遭開車的陳姓男子撞上。記者邱奕能／翻攝

救護車 酒測

延伸閱讀

跌入4公尺深化糞池 男子被發現時無呼吸心跳

北捷翁倒地滲血！熱心男CPR「手染血」 16歲高中生接力搶命

影／台南公園南洋杉被強風吹倒 路過男子遭擊中受傷

酒醉工人開壓路機倒車未注意 輾死指揮同事

相關新聞

西門町舉牌「徵炮友」 女優、網紅等5人被警法辦

西門町商圈近日頻頻有人舉厚紙板徵友，今午又出現兩名女子舉牌「徵炮友」，並提及徵友條件「13cm以上、乾淨溫柔」，其身分遭...

屏東7旬老婦騎機車疑未二段式左轉 不慎撞上貨車身亡

屏東72歲方姓婦人今天上午騎乘機車，由屏東市往萬丹鄉方向行駛，於復興南路二段機慢車道行駛，過程中，疑似未二段式左轉，不慎...

粗心女子騎車沿路掉現金 2拾金不昧男子撿回轉交警

高雄莊姓女子騎機車，行經三民區時，身上包包內物品沿路灑落，經附近熱心民眾撿取，發現原來是莊女的薪資袋還有裡面現金灑落地，...

影／Cosplay警察送UberEats還配槍？ 正牌警還原過程

40歲李姓男子是Ubereats外送員，豈料他昨天早上11點送餐途中，被警方抓到酒駕，酒測值0.2，員警開單後要將他的機...

強寒流來襲氣溫驟降送醫者增加 北市至中午疑5人猝死

寒流來襲，台北市從今天凌晨開始氣溫驟降，送醫者增加，據警消統計，從今天零時至中午12 時止，共接獲7件內科OHCA案，到...

強寒流來襲冷死？ 彰化67歲老翁疑睡夢中心肌梗塞不治

寒流來襲，彰化縣員林市1名67歲老翁今天疑心肌梗塞昏迷不治，雖真正死因還無法確定，但心臟科醫師陳裕峰也提醒民眾，氣溫驟降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。