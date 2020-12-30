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影／媽騎車3貼女童遭撞死 目擊者：上車前都還在哭泣
高雄市蔡姓女子騎機車載著5歲女兒、19歲胞弟，不幸遭開車的陳姓男子撞上，蔡女等人倒地，其中5歲女童遭撞倒，在送上救護車前仍不斷哭泣，沒想到送醫急救後，仍回天乏術。
據了解，昨天下午5點46分時，蔡女（24歲）騎機車載著5歲女兒還有19歲胞弟，在永安區維新路、光明9巷口，被從維新路西向要左轉光明9巷口、開著休旅車的陳男（39歲）撞上。
因蔡女及女童未戴安全帽，女童又站立在機車腳踏板上，車禍後3人倒地，蔡女右手骨折、全身多處擦挫傷，蔡的胞弟也有手腳擦傷，至於5歲女童則因顱內、胸腔出血，送往榮總急救後，於晚間7點多時由院方宣告不治死亡。
目擊者說，女童在被撞倒後，仍坐在地上不斷哭泣，直到消防救護員到場後，還由女童的媽媽抱著她上救護車，不過不久後即傳出無呼吸心跳。
警方初步研判，肇事原因是因陳「左轉彎未禮讓直行車先行」，蔡則是「未注意前方動態」、「未戴安全帽」、「機車附載人員未依規定」等多重因素，雙方駕駛經酒測後，酒測值皆為零，詳細肇事原因有待警方釐清中。
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