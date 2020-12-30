屏東7旬老婦騎機車疑未二段式左轉 不慎撞上貨車身亡

屏東72歲方姓婦人今天上午騎乘機車，由屏東市往萬丹鄉方向行駛，於復興南路二段機慢車道行駛，過程中，疑似未二段式左轉，不慎與同向駕駛貨車的張姓男子（36歲）發生碰撞，導致方姓婦人左手骨折、頭部撕裂傷，送醫搶救後，仍宣告不治。經警方酒測，張男並未飲酒，方姓婦人的家屬也還未出面，詳細車禍原因，仍待警方釐清。

這起車禍發生在今天上午9點左右，方姓婦人騎著機車由屏東市往萬丹鄉方向行駛，於復興南路二段機慢車道行駛，靠近大義路路口時，疑似未二段式左轉，不慎與同向張男駕駛的貨車發生碰撞。

事故當時，方姓婦人連人帶車倒地，左手骨折、頭部撕裂傷，當場失去意識，而張男的貨車也偏離撞上安全島，導致車頭嚴重毀損，路面也散落碰撞時噴飛的零件與碎片，路人見狀，立刻通報警消到場處理。