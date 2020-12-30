屏東交通事故機車族居多 以青年與高齡者為主

屏東縣今年最後一場道路安全聯繫會報，針對工程，執法，教育宣導等三大面向做檢討，其中，屏東縣政府警察局交通隊針對交通事故分析，車禍車種以機車族群居多，共高達1萬8297件，主要族群又分為青年與高齡者。對此，屏東警方將針對用路人自我防護機制、夜間穿著明顯衣物、戴安全帽等措施來降低事故發生率。

屏東警察局交通隊統計，交通事故中，機車族群事故高達1萬8297件，小型車有8938件。

交通隊進一步分析事故對象，以青年、高齡者居多，青年車禍事故主要與車速、未戴安全帽有關；高齡族群則受生理限制反應較慢，以及無法認知違規，導致事故發生率提高。

交通隊表示，未來將加強高齡者自我防護機制，且夜間行車時，應穿著明顯衣物、戴安全帽來防範事故發生。