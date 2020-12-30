強力打擊山老鼠 林務犯罪查緝中心成立

警政署保安警察第七總隊今天表示，為有效整合查緝林務案件能量和情資整合，特別成立「林務犯罪查緝中心」，透過檢、警、林聯繫平台分析相關犯罪數據，確實斷絕林務犯罪源頭。

保七總隊發布新聞稿表示，為有效整合查緝林務案件能量，今天邀請台北和士林地檢署、農委會林務局、刑事局等單位召開「滅鼠專案」檢、警、林聯繫會議，會中針對現階段盜林案件型態、犯罪手法及查緝重點進行經驗分享，以增進查緝效果。

為達到「情資整合、熱點分析、資訊共享」目標，保七總隊在轄下刑事警察大隊成立「林務犯罪查緝中心」，透過檢、警、林聯繫平台，整合各單位所提供林務犯罪資料，分析人、事、時、地、物等大數據，確實斷絕林務犯罪源頭，維護森林資源。

保七總隊長李政曉表示，為維護國土安全、山林保育，防止盜林案件發生，警政署也增補森林警察40名，並於今年8月開始規劃執行「滅鼠專案」，鎖定山老鼠犯罪集團，並報請相關地檢署指揮偵辦，加強盜伐案件查緝工作。

其中，第一期3個月，共查獲30件、88人（含19名外籍移工）、贓木5萬1196公斤。

另，破獲量部分，今年查獲盜林17萬8472公斤，較去年查獲5萬742公斤，增加12萬7000多公斤，可見警方積極查緝已發揮遏止盜林效果。

保七總隊說，林務犯罪查緝中心成立後，透過檢、警、林合作，可更加發揮查緝成效。

林務局長林華慶也說，行政院長蘇貞昌非常重視森林保育及盜林案件取締工作，林務局將提供必要資源，協助保七總隊執行滅鼠專案工作。

保七總隊呼籲，危害山林不肖分子勿心存僥倖，輕忽政府守護山林的決心與能力，也請民眾若發現有破壞國土、盜伐林木等犯罪行為，可撥打檢舉專線，共同打擊犯罪。