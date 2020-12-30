又來兩個徵炮友 應曉薇砲轟市警局：西門町變笑話嗎？

西門町接連出現年輕美眉舉牌徵男友、徵乾爹，今天又有網友目擊2名女子分別舉牌要徵「炮友」。台北市議會下午進行臨時會，議員應曉薇不滿市警局「放著讓西門町爛」，把少年隊的預算暫擱，轟市警局無法可罰，讓西門町變成笑話。還呼籲這些孩子，未來人生路很長，一天到晚徵乾爹、乾媽、一下徵砲友，人生有什麼意義。

本月中一名暱稱「倪安」的女子在西門町舉牌徵男友後，近期西門町接二連三出現有人舉牌找乾爹、討伐吸血鬼等「舉牌亂象」，今天又有網紅在西門町舉牌「徵炮友」，警方下午將2人帶回派出所，釐清有無觸法。

應曉薇下午問市警局長陳嘉昌，西門町的亂象有沒有罰則？陳嘉昌說，依目前狀況，目前沒有其他不法事證，無法辦他，但現在針對一些資料做深入追查。應曉薇說，叫商業處來處理啊，若是業配行為，無法可罰，難道要西門町變成笑話嗎？何時可以讓西門町恢復平靜，要求警察局積極處理。

應曉薇說，少年隊的預算，等市警局有具體解決方式，再來解決預算，不然過兩天，「又來10個徵一些奇奇怪怪的東西」，西門町不能這樣被亂，陳嘉昌說，不會讓這個再發生，但應曉薇說，「你們不能信任，已經一次來兩個徵砲友。」

應曉薇指出，她接獲西門町業者的陳情，這些事件已對西門町商圈形象造成影響，現在審查預算時，擱置警察局的預算，要求警察局重視問題的嚴重性，並針對舉牌內容有無涉及違法，請警方儘速偵辦。